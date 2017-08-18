18.08.2017
'Terminator 2: Mahşer Günü 3D' 25 Ağustos'ta vizyonda!.
James Cameron’ın Avatar filminde de beraber çalıştığı, dünyanın en iyi 3D laboratuvarı olarak bilinen “Stereo D” ile 3D’ye aktardığı Terminator 2: Judgment Day 3D / Terminator 2: Mahşer Günü 3D, A.B.D. ve İngiltere ile aynı anda, 25 Ağustos'ta, Türkçe dublaj seçeneğiyle sinemalarda.
Skynet, 29 Ağustos 1997’de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur.
Bu olaydan yıllar sonra, 2029’da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır.
Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John’u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar.
John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah’ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir.
John Connor’ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir.
İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong
Yapımcı: James Cameron
Senaryo: James Cameron, William Wisher
Görüntü Yönetmeni: Adam Greenberg
Kurgu: Conrad Buff, Mark Goldblatt, Richard A. Harris
Müzik: Brad Fiedel
Ülke: A.B.D., Fransa
Süre: 137 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 9 /10
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