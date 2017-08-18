18.08.2017

'Terminator 2: Mahşer Günü 3D' 25 Ağustos'ta vizyonda!.


Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen, James Cameron’ın görsel efektleriyle çığır açan, 4 Oscarlı başyapıtı yıllar süren çalışmalar sonucu 3D’ye dönüştürüldü.

James Cameron’ın Avatar filminde de beraber çalıştığı, dünyanın en iyi 3D laboratuvarı olarak bilinen “Stereo D” ile 3D’ye aktardığı Terminator 2: Judgment Day 3D / Terminator 2: Mahşer Günü 3D,  A.B.D. ve İngiltere ile aynı anda, 25 Ağustos'ta, Türkçe dublaj seçeneğiyle sinemalarda.

Skynet, 29 Ağustos 1997’de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur.

Bu olaydan yıllar sonra, 2029’da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır.

Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John’u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar.



John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah’ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir.

John Connor’ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir.




İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.





Yönetmen: James Cameron​
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong​
Yapımcı: James Cameron​
Senaryo: James Cameron, William Wisher​
Görüntü Yönetmeni: Adam Greenberg
Kurgu: Conrad Buff, Mark Goldblatt, Richard A. Harris​
Müzik: Brad Fiedel​
Ülke: A.B.D., Fransa​
Süre: 137 dk.​

Filmin mmknmrtb notu:  9  /10



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