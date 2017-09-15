17.09.2017
15. İstanbul Bienali başladı!.
16 Eylül-12 Kasım 2017
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15. İstanbul Bienali, sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde, "iyi bir komşu" başlığı altında, ev ve mahalle kavramlarını ele alıyor.
Küratörler tarafından geliştirilen 40 soru etrafında şekillenen 15. İstanbul Bienali, birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bienal bu yıl İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul bienallerine ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra, Cihangir’deki ARK Kültür ile Asmalımescit’te yer alan sanatçı stüdyosu gibi konut özelliği taşıyan mekânlarda yer alıyor.
15. İstanbul Bienali, 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan çalışmalarını sergiliyor.
Farklı ülkelerden pek çok sanatçının yerleştirmesine ev sahipliği yapacak İstanbul Modern’de, büyük ölçekli heykellerin yanı sıra "ev" ve "mahalle" kavramlarına eğilen çalışmalar da yer alıyor.
Bienalle işbirliği uzun yıllara dayanan İstanbul Modern, serginin devamlılığını, deneyimini ve uzmanlığını işaret ediyor.
Ayrıntılı bilgi için..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder