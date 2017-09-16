16. Filmekimi -ek seanslarıyla- 29 Eylül'de başlıyor!

51 filmlik programıyla Filmekimi yoğun istek üzerine 10 ek seansla bir kez daha sinemaseverlerin gözdesi olacak.
Filmekimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.
Vodafone Red sponsorluğunda, İstanbul’da, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 10 gün sürecek Filmekimi, bu yıl Beyoğlu’nda Beyoğlu ve Atlas sinemaları, Kadıköy’de Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.
|Jeanette
Toplam yedi şehirde yapılacak Filmekimi gösterimleri İstanbul’un yanı sıra bu yıl 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir 27-29 Ekim tarihlerinde ise ilk defa Bodrum’a da uğrayacak.
16. Filmekimi programında, günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’ten, Cannes’da Lynne Ramsey’ye En İyi Senaryo ödülünü getiren You Were Never Really Here’a, yine Cannes’dan dört ödülle dönen, Robin Campillo’nun yönettiği Kalp Atışı Dakikada 120’den, rapçi bir kızı anlatan Patti Cake$’e kadar merakla beklenen birçok film yer alıyor.
Filmekimi programında yer alan 10 filmin Oscar aday adaylığı açıklandı. Ayrıca, Onur Ünlü'nün son filmi Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok İstanbul prömiyerini, 2015’te ilk uzun metrajlı filmi Baskın ile sinemaseverleri korkutan Can Evrenol’un yeni filmi Housewife ise Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapacak.
Filmekimi ve ek seanslarla ilgili detaylı bilgi için..
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