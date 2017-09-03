3.09.2017

Anna Laudel Contemporary: Geçmiş Günümüzle Buluşuyor


Murat Palta - Fine art kağıt üzerine mono baskı
Huma Kabakcı ​ve​ Mine Küçük ​küratörlüğünde gerçekleşecek Geçmiş Günümüzle Buluşuyor​ isimli ​karma sergi, ilhamını tarihten alan, farklı malzemeler ve tekniklerle iş üreten, yerli ve yabancı 16 sanatçının eserlerinden oluşan bir seçki sunuyor.

Geçmişi, bugünü ve birbirleriyle olan ilişkiyi güncel sanat eserleri üzerinden tanımlayan sergi, günlük hayatlarımızda tanık olduğumuz olayları ve nesneleri yeniden yorumlarken, aynı zamanda tarihin günümüzdeki yaşamlarımızı şekillendirdiği gerçeğinden yola çıkıyor.

7 Eylül Perşembe günü açılışı gerçekleşecek sergide ​Sami Aslan​, Burçak Bingöl​, ​Hera Büyüktaşçıyan, ​Ahmet Civelek​, ​Onur Hastürk​, ​Patrick Hough​, ​Bilal Hakan Karakaya​, ​Seçil Kınay​, Hasan Kıran​, ​Maude Maris, Ardan Özmenoğlu​, ​Murat Palta​, Shahpour Pouyan, Gazi Sansoy​, ​Elvan Tekcan​ ve ​Pınar Yolaçan​’ın işleri yer alıyor.

Geçmişte Osmanlı Posta Binası olarak hizmet veren ve bugün yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren Anna Laudel Contemporary’nin yer aldığı binanın tarihinin sergi konsepti ve sergide yer alan sanatçılarla güzel bir uyum yakaladığını belirten küratörler, ​bir araya getirdikleri seçkide, sanatçıların geçmişteki kazı, keşif ve araştırmalardan esinlenerek çıktıkları zaman yolculuğuna izleyici de davet ediyor.


Onur Hastürk - Surname Serisi, No5b
Sergiye aynı zamanda ​TORK Dance Art ​ekibinin ​Gövde-Geçmişe Akan Şimdi​ isimli performans enstalasyonu ve ayrıca küratöryal tur ve sanatçı konuşmalarının yer aldığı, 15. İstanbul Bienali’ne paralel düzenlenen etkinlik programı eşlik edecek.

Geçmiş Günümüzle Buluşuyor,​ ​7 Eylül - 13 Ekim 2017 ​tarihleri arasında ​Anna Laudel Contemporary​’de görülebilir.

Paralel Etkinlik Programı 

23 Eylül Cumartesi​ | 17.00-18.30: Küratöryal Tur

24 Eylül Pazar​ | 17.00-18.30: Sanatçı Konuşması

28 Eylül Perşembe​ | 18.30: TORK Dance Art ​“Gövde-Geçmişe Akan Şimdi”​ ​isimli performans enstalasyonu.
Performans-Konsept-Koreografi: Sernaz Demirel ve Tan Temel

Anna Laudel Contemporary


​Bankalar Caddesi 10
Karaköy, Beyoğlu
34421 İstanbul



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...