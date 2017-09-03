Anna Laudel Contemporary: Geçmiş Günümüzle Buluşuyor

|Murat Palta - Fine art kağıt üzerine mono baskı
Geçmişi, bugünü ve birbirleriyle olan ilişkiyi güncel sanat eserleri üzerinden tanımlayan sergi, günlük hayatlarımızda tanık olduğumuz olayları ve nesneleri yeniden yorumlarken, aynı zamanda tarihin günümüzdeki yaşamlarımızı şekillendirdiği gerçeğinden yola çıkıyor.
7 Eylül Perşembe günü açılışı gerçekleşecek sergide Sami Aslan, Burçak Bingöl, Hera Büyüktaşçıyan, Ahmet Civelek, Onur Hastürk, Patrick Hough, Bilal Hakan Karakaya, Seçil Kınay, Hasan Kıran, Maude Maris, Ardan Özmenoğlu, Murat Palta, Shahpour Pouyan, Gazi Sansoy, Elvan Tekcan ve Pınar Yolaçan’ın işleri yer alıyor.
Geçmişte Osmanlı Posta Binası olarak hizmet veren ve bugün yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren Anna Laudel Contemporary’nin yer aldığı binanın tarihinin sergi konsepti ve sergide yer alan sanatçılarla güzel bir uyum yakaladığını belirten küratörler, bir araya getirdikleri seçkide, sanatçıların geçmişteki kazı, keşif ve araştırmalardan esinlenerek çıktıkları zaman yolculuğuna izleyici de davet ediyor.
|Onur Hastürk - Surname Serisi, No5b
Geçmiş Günümüzle Buluşuyor, 7 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de görülebilir.
Paralel Etkinlik Programı
23 Eylül Cumartesi | 17.00-18.30: Küratöryal Tur
24 Eylül Pazar | 17.00-18.30: Sanatçı Konuşması
28 Eylül Perşembe | 18.30: TORK Dance Art “Gövde-Geçmişe Akan Şimdi” isimli performans enstalasyonu.
Performans-Konsept-Koreografi: Sernaz Demirel ve Tan Temel
Anna Laudel Contemporary
Karaköy, Beyoğlu
34421 İstanbul
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