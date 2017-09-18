Balkan Naci İslimyeli : Hatırla

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nin iki büyük salonunda birden sanatseverlerle buluşacak olan sergide Balkan Naci İslimyeli’nin tuval, fotoğraf, video, enstalasyon, tasarım ve heykel alanında ürettiği yapıtlar yer alacak.
Her şeyin hızla tüketildiği günümüzde, yaşananları unutmamak ve hafızada canlı tutmak arzusuyla sergisine “Hatırla” adını veren sanatçı, kariyerinin son 15 yılından hiç sergilenmemiş eserlerini de ilk defa sergileyecek.
Aynı zamanda sanatçının 70. yaş günü olan 20 Eylül 2017, Çarşamba akşamı gerçekleşecek açılışının ardından sergi, 28 Ekim’e kadar, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
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Hatırla
Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı Hatırla sergisi özellikle, Balkan Naci İslimyeli’nin sanatsal serüveninin ikinci yarısı olarak adlandırılabilecek bir dönemi kapsıyor.
Serginin seçkisi; çoğu, sanatçının özel koleksiyonu için sakladığı, kendi dönemlerinin sayılı örneklerinden oluşuyor.
Tüm işleri gibi son dönemdeki yapıtları da insan ve bellek merkezli olan sanatçının Hatırla sergisinde kronolojik bir sıralama bulunmazken, sergi tematik bölümlere ayrılıyor.
Böylece tüm dönemlerindeki farklılıkların ve ortak noktaların birlikte, net bir şekilde görülmesini hedefleyen İslimyeli’nin şiirleri ve metinleri ise, hem yapıtların içine, hem de mekanın bütününe yayılıyor.
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Sanatçı, hatırlamanın en yapıcı insani değer olduğunu belirtiyor. “Sanat, belleğin en yüceltilmiş halidir ve ancak hatırlayanlarla unutmayanlar gelecek hayalleri üretebilirler. Özetle, yaşadığımız günü doğru kavramak, önceki yaşananları hatırlamakla mümkün.” diyen sanatçı, insanlık tarihinin bir parçası olmanın, ancak hatırlamakla mümkün olabileceğini dile getiriyor.
Unutkanlıklarla sakatlanmış bir toplumun belleğini, kendi tarihinden bir derlemeyle yenileme isteğinden doğan Hatırla sergisinin seçkisi, sanatçının tipik tercihlerini yansıtıyor.
Çok hızlı değişen ve bu değişimi, kendini yitirerek gerçekleştiren bir toplumda yeni kuşaklara böyle hatırlatmalar yapmak gerektiğine inanan sanatçı, hiç sergilenmemiş bir birikimi öncekilerle birlikte sunmanın vaktinin geldiğini ifade ediyor.
Prof. Balkan Naci İslimyeli, sanat hayatının başından bu yana yaratım alanının yerleşik değerlerini sorgulayarak kendine yeni yollar açmış bir sanatçıdır. Bellek, zaman, kimlik ve kültür sorgulamaları Balkan Naci İslimyeli’nin tüm sergilerinde değişik malzemelerle yeni ifadeler kazanır. Yapıtları, sanatlararası ilişkilerin özgün bir toplamıdır; resim, fotoğraf, heykel, enstalasyon, tasarım ve video gibi alanların tümünde ürün veren sanatçı, şair ve yazar kimliği ile de bilinir.
Anadolu coğrafyasının evrensel boyutunu yapıtlarında çok yönlü, çok kültürlü ve çok katmanlı bir bütünlük içinde hissettiren sanatçı, zaman içinde hep varolan insan sorunlarına yönelir. Bunlar aidiyet, sınırlar, yabancılaşma, parçalanma ve arayış sorunları içinde bunalan insanın yaşamına ilişkin sahnelerdir.
Balkan Naci İslimyeli’nin sanatına incelikle yerleştirilmiş bir mizahtan söz edilebilir. Bu, her dönemdeki yapıtlarında sezilen melankoliyi yumuşatan bir ironi biçimindedir.
Balkan Naci İslimyeli, sanatı, hocalığı ve duruşu ile kendinden sonraki kuşakları kuvvetle etkileyen bir sanatçıdır.
Balkan Naci İslimyeli’nin Hatırla sergisi 20 Eylül – 28 Ekim 2017 tarihlerinde, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında ziyaret edilebilir.
Adres: Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu No:2
Tophane- Beyoğlu İSTANBUL
Tel: (0212) 293 46 48
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