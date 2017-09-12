12.09.2017
Benim Varoş Hikayem
Şimdi kuş nasıl çalınır? Aslan bulsam aslan beslerim.
Vazgeçiyor muyuz, geçmiyoruz, neden, hızlıyız çünkü."
Her genç erkeğe hapse girmeyi tavsiye eden kuş çalma üstadı Culluk Yusuf.
Çorap değiştirir gibi takım elbise değiştiren Pele Dayı.
Feminist köy muhtarı, tapılacak kadın Naime.
Dört mevsim janti, bar fedaisi Devran.
Yenilmez armada dövüşçü horoz, Elekroşot.
Zenginden alıp fakire veren Rokko ve Çetesi.
Mafyaya giremeyen Drej Hasan.
Mahallenin büyük abisi Cihangir.
Ve vurulan fırıncının akıbeti.
İlk yayınlanan teaser ile akıllarda kalan yönetmen Yunus Ozan Korkut’un Adana’nın varoşlarını kendine has diliyle anlattığı komedi-belgesel Benim Varoş Hikayem, 29 Eylül’de vizyona giriyor.
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