Bir Ümit Ünal filmi: Sofra Sırları

Neslihan hayatını kocasına ve evine adamıştır.
Istanbul’da doğup büyüdüğü halde, kocasının işi yüzünden hayatını Anadolu kasabalarında geçirmiştir.
Yıllardır çok sakin, hiçbir olağanüstü olay olmayan, uzak bir taşra şehrinde yaşamaktadırlar.
Neslihan utangaç, sevimli bir kadındır.
Günü akşama ne pişireceğini düşünerek geçer.
Çok da iyi bir aşçıdır.
Kocası aile dostları, Neslihan’ın yemeklerine çok düşkündür.
Neslihan’ın çevresindekilerin esrarengiz ölümü, tüm gözleri ona çevirir.
Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika’da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser, Neslihan’ın bir şeyler çevirdiğini ve peş peşe cinayetlerde parmağı olduğunu anlar ama bir türlü gerçek bir kanıt bulup Neslihan’ı yakalayamaz.
Neslihan her cinayetten, tereyağından kıl çeker gibi, son derece masum, hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.
makyaj ESMA KESKİN kostüm KEZİBAN BOZAN oyuncu seçimi SELİM BAHAR ışık şefi KADİR YAZICI set amiri TAMER GENDE yapım amiri OZAN SAPAZ yardımcı yönetmen ÖZGÜR SEVİMLİ uygulayıcı yapımcı BİLAL BAĞCI görsel efekt SERKAN SEMİZ poster tasarım DAIRECREATIVE poster fotoğraf GÖKHAN ÇIRAK renk düzeltme HALUK KORKUT müzik ERDEM HELVACIOĞLU ses OĞUZHAN AKALIN kurgu OSMAN BAYRAKTAROĞLU sanat yönetmeni ATİLLA ÇELİK görüntü yönetmeni TÜRKSOY GÖLEBEYİ ortak yapımcılar METİN ANTER ERHAN ÖZOĞUZ NEDİM ANTER genel koordinatör İZLEM GENÇ yapımcı SİNAN YABGU ÜNAL SERVAN GÜNEY yazan yöneten ÜMİT ÜNAL
Ümit Ünal
Senaryo - Teyzem (1986) (Halit Refiğ) - Milyarder (1987) (Kartal Tibet) - Hayallerim, Aşkım ve Sen (1987) (Atıf Yılmaz) - Arkadaşım Şeytan (1988) (Atıf Yılmaz) - Piano Piano Bacaksız (1989) (Tunç Başaran) - Berlin in Berlin (1992) (Sinan Çetin) - Amerikalı (1993) (Şerif Gören) - Yaz Yagmuru (1993) (Tomris Giritlioğlu)
Yönetmen - 9 (2001) - Anlat İstanbul (2005) - Ara (2007) - Gölgesizler (2009) - Kaptan Feza (2010) - Ses (2010) - Nar (2011)
Kitap - Amerikan Güzeli (1993) (Hikayeler) - Aşkın Alfabesi (1996) (Roman) - Kuyruk (2001) (Roman) - Işık Gölge Oyunları (2012) (Otobiyografi)
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