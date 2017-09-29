29.09.2017
'Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı' 6 Ekim'de vizyonda!.
İlk filmin olaylarından otuz yıl sonra, Los Angeles Polis Teşkilatı’nın yeni bir Blade Runner’ı olan Memur K, toplumdan geriye kalanı kaosa sürükleme potansiyeline sahip, uzun zamandır üstü örtülü bir sırrı açığa çıkartır.
K’nin keşfi onu, Los Angeles Polis Teşkilatı’nın otuz yıldır kayıp olan eski bir Blade Runner’ını bulma görevine iter.
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı'nın başrollerini Oscar® adayları Ryan Gosling (La La Land) ve Harrison Ford (Star Wars filmleri, Witness) paylaşıyorlar.
Zengin oyuncu kadrosunda, ayrıca, Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (Renegades), Robin Wright (Wonder Woman), Mackenzie Davis (The Martian), Carla Juri (Brimstone), Lennie James (The Walking Dead) ve Dave Bautista (Guardians of the Galaxy filmleri) ile Oscar® ödüllü Jared Leto (Dallas Buyers Club) yer alıyorlar.
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı'nın yapımcılığını Oscar® adayları Andrew A. Kosove ile Broderick Johnson (The Blind Side) ve Bud Yorkin ile Cynthia Sikes Yorkin üstlendiler.
İlk filmin yönetmeni ve birden çok kez Oscar® adayı olan Ridley Scott (The Martian, Gladiator) bu filmin yönetici yapımcılığını Tim Gamble, Frank Giustra, Yale Badik, Val Hill ve Bill Carraro’yla birlikte gerçekleştirdi.
Senaryosu Hampton Fancher ve Michael Green’e, hikayesi Fancher’a ait olan, karakterleri Philip K. Dick imzalı Do Androids Dream of Electric Sheep’e dayanan filmi Denis Villeneuve yönetti.
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, Villeneuve ile görüntü yönetmeni Roger Deakins’in üçüncü ortak çalışması.
İkili daha önce “Sicario”da ve “Prisoners”da birlikte çalışmışlardı. Söz konusu filmler Deakins’e 13 Oscar® adaylığının ikisini getirmişti.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde, Deakins’in yanı sıra, Oscar® ödüllü yapım tasarımcısı Dennis Gassner (Bugsy, Spectre, Into the Woods), Oscar® adayı kurgu ustası Joe Walker (12 Years a Slave, Sicario) ve kostüm tasarımcısı Renée April (Sicario, Arrival) bulunuyor.
Filmin müziği Oscar® ödüllü Hans Zimmer (Dunkirk, The Lion King) ile Benjamin Wallfisch’in (IT, Annabelle: Creation) imzasını taşıyor.
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı, 6 Ekim'de 2D, 3D ve IMAX 3D seçenekleriyle sinemalarda!.
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