15.09.2017
'Çavdar Tarlasındaki Asi' 6 Ekim'de vizyonda!.
Ünlü yazarı Nicholas Hoult’un canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Kevin Spacey, Zoey Deutch ve Sarah Paulson gibi yıldız isimler eşlik ediyor.
Yönetmen Danny Strong’un, Kenneth Slawenski’nin J. D. Salinger: A Life isimli Salinger biyografisinden uyarladığı Çavdar Tarlasındaki Asi, ülkemizde 6 Ekim’de seyirciyle buluşacak.
Efsanevi J. D. Salinger’ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor.
Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York’ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger’ın (Nicholas Hoult) sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O’Neill (Zoey Deutch) ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor.
Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar’ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.
Kevin Spacey, Zoey Deutch ve Sarah Paulson’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı Çavdar Tarlasındaki Asi, Amerikan edebiyatının kurallarını yıkıp, yeniden tanımlayan, çok az kişinin anladığı bir dâhinin hayatına etkileyici bir pencere açıyor.
Yazan & Yöneten: Danny Strong
Oyuncular: Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Pauson, Zoey Deutch
Yapımcılar: Bruce Cohen, Thad & Trent Luckinbill, Jason Schuman, Molly Smith, Danny Strong
Görüntü Yönetimi: Kramer Morgenthau
Müzik: Bear McCreary
Kurgu: Joseph Krings
Süre: 106 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: ABD
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