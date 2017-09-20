Bu üç günlük kaçamağı planlayan Sepideh, herkesten habersiz kızının anaokulu öğretmeni Elly’yi de davet eder.
Çünkü bu genç ve güzel kadını, Almanya’da geriye mutsuz bir evlilik bırakan Ahmet ile tanıştırmak istiyordur.
Tatilin ilk günü, eski dostların kahkahaları eşliğinde su gibi akıp geçer.
Fakat bir sonraki gün bu coşkulu atmosfer, kara bulutların gölgesinde kalır: Elly, ansızın ortadan kaybolur.
Genç kadın, geriye sadece çantasıyla beraber cevapsız sorular bırakır.
Ahmet ve arkadaşları Elly’yi bulmaya çalışırken beklediklerinden çok daha fazlasını bulacaklardır.
Sırlar ve yalanlar su yüzüne çıkmaya başladığında ise kimse, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmayacaktır.
Asghar Farhadi’ye 2009 yılında, Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran Darbareye Elly / Elly Hakkında / About Elly, ülkemizde ilk kez sinemalarda gösterime giriyor ve 22 Eylül’de CGV Arthouse salonlarında sinemaseverlerle buluşuyor!
Modern İran sinemasının en önemli isimlerinden olan Asghar Farhadi imzası taşıyan film, uluslararası eleştirmenler tarafından Oscar ödüllü yönetmenin en iyi filmleri arasında gösteriliyor.
İnsan doğasına gerçekçi bir gözle bakan, gizem dolu atmosferiyle izleyenleri gerilimin doruk noktasına ulaştıran filmin başrolünde ise Paterson, Altamira ve Karayip Korsanları gibi filmlerin başarılı oyuncusu Golshifteh Farahani büyülüyor.
Darbareye Elly
Yönetmen: Asghar Farhadi
Senaryo: Asghar Farhadi
Oyuncular: Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti
Görüntü Yönetmeni: Hossein Jafarian
Kurgu: Hayedeh Safiyari
Yapım: 2009, İran, 118'
Variety: "Bir başyapıt.”
The Guardian: "Sürükleyici bir psikolojik gerilim."
The London Standard: "Yönetmen sıradan bir hikayeyi olağanüstü bir hale getiriyor."
Village Voice: "Merak uyandıran, harika bir fim."
Times: "Gerçekler daha önce hiç bu kadar gizemli olmamıştı."
mmknmrtb: "Farhadi, hepimizin başından geçebilecek sıradanlıkta bir olayı mükemmel bir gizeme, 'gerçeğin belirsizliği'ni de müthiş bir gerilime dönüştürürken, Elly ve diğerlerini kullanarak, aslında 'İnsanlık Hakkında' konuşuyor."
8 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder