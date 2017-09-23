23.09.2017
'Doğu Ekspresinde Cinayet' 10 Kasım’da vizyonda!.
En çok satan yazar Agatha Christie'nin Murder on the Orient Express adlı romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir tren üzerinde mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor.
Bir adam, katil tekrar saldırmadan önce bulmacayı çözmek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
Yönetmen: Kenneth Branagh
Senaryo: Michael Green
Oyuncular: Tom Bateman, Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley
Murder on the Orient Express / Doğu Ekspresinde Cinayet, 10 Kasım’da sinemalarda.
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