'FİLMARTI Filmleri' Sonbahar Festivallerinde!.

Venedik Film Festivali’nde yer alan 7 yarışma filminin yanı sıra, Türkiye hakları FİLMARTI’ya ait 21 film Toronto Film Festivali’ne, 9 film de San Sebastian Film Festivali’ne seçildi!
Toronto Film Festivali’ne seçilen FILMARTI’nın filmleri arasında Cannes Film Festivali'nin en çok konuşulan filmlerinden olan ve tüm dünyada merakla beklenen Sean Baker’ın yeni filmi THE FLORIDA PROJECT bulunuyor.
Bunun yanı sıra Berlin'den ödüllerle ayrılan ON BODY AND SOUL (En İyi Film), THE OTHER SIDE OF HOPE (En İyi Yönetmen), FELICITE (Jüri Büyük Ödülü) ve INSYRIATED (Panorama İzleyici Ödülü) Toronto’da gösterilecek filmler arasında.
|IF YOU SAW HIS HEART
Prömiyerlerini Toronto'da yapacak filmler arasında ise başarılı yönetmen Kim Nguyen’in EYE ON JULIET adlı sıradışı ve modern aşk hikayesi ile Gael Garcia Bernal’in başrolde olduğu, Joan Chemla’nın merceğinden IF YOU SAW HIS HEART filmleri var.
Hem Toronto, hem San Sebastian, hem de Venedik’teki gösterimleriyle bu yıl ses getirecek bir başka film de sevilen oyuncular Helen Mirren ve Donald Sutherland’ın rol aldığı THE LEISURE SEEKER.
Usta İtalyan yönetmen Paolo Virzi’nin imzasını taşıyan film, ülkemizde de merakla bekleniyor.
Virzi’nin bir önceki yapımı LIKE CRAZY, Türkiye’de Cinemaximum CGV Arthouse salonlarında gösterime girmişti.
FILMARTI’nın üç festivale de seçilen diğer filmleri: CUSTODY (Xavier Legrand), The THE THIRD MURDER (Hirokazu Koreeda) ve THE HOUSE BY THE SEA (Robert Guediguian).
San Sebastian Film Festivali’nde bu yıl FİLMARTI’nın dokuz filmi yarışma ve ana bölümlerde gösterilecek.
Bunların arasında Cannes’daki gösteriminde beğeni toplayan ve Glory filminden tanınan Pauline Garcia’nın başrolde olduğu THE DESERT BRIDE filmi yer alıyor.
|FACES PLACES
FILMARTI'nın belgeselleri de bu yıl festivallerde!
Cannes prömiyerinin ardından büyük övgüler alan ve Cannes Film Festivali’nde Golden Eye (En İyi Belgesel) ödülünün sahibi Agnes Varda imzalı FACES PLACES Toronto'da, tüm dünyayı etkileyen mülteci krizine özgün bir mercek tutan Ai Weiwei’nin HUMAN FLOW belgeseli ise Venedik'te gösterilecek.
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