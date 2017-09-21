Filmekimi Biletleri 23 Eylül'de Satışta!

Yedi farklı şehirde sinemaseverlerle bulaşacak 16. Filmekimi biletleri 23 Eylül Cumartesi günü satışa çıkıyor.
Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 23 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları üzerinden satışa sunulacak.
Diğer şehirlerde bilet satışları ise 23 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak.
Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.
Ekim ayının gözdesi Filmekimi, her yıl olduğu gibi, dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.
Filmekimi, Vodafone Red sponsorluğunda, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla birlikte İstanbul dışında da Ekim ayı boyunca gösterimlerine devam edecek.
İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. Filmekimi, bu yıl Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve ilk kez Bodrum’a uğrayacak.
“filmekimdebaşlar” sloganıyla Filmekimi her yerde
Filmekimi bu yıl 51 filmlik zengin programının yanı sıra, afişleriyle de dikkat çekiyor. TBWA tarafından hazırlanan kampanya ve afişlerde bu yıl “Film Ekimde başlar” temasıyla ekim ayı ve sinema ilişkisini eğlenceli bir dille anlatıyor.
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Filmekimi bu yıl yedi farklı şehirde 10 salonda sinemaseverlerle buluşuyor
İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. İstanbul’un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.
Sinemaseverler Edirne’de Cinemarine Sinemaları Margi Outlet, Eskişehir’de
Cinemaximum Espark, Ankara’da Büyülü Fener Kızılay, Diyarbakır’da Cinemaximum Ceylan Karavil, İzmir’de Cinemaximum Mavibahçe ve Bodrum’da Cinemaximum Midtown’da Filmekimi filmlerini izleme şansı yakalayacak.
Filmekimi konserleri Salon’da
Filmekimi bu yıl iki farklı partiyle sinema ve müzik aşkını bir arada yaşamak isteyenleri bir araya getiriyor. İlki 2 Ekim’de Salon İKSV’de gerçekleşecek konserde, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr metal ve türevlerine tutkuyla bağlı olanları aynı çatı altında toplayacak. Günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’in filmin müziklerini de yapan Igorrr, yüksek sesli bir gecenin yıldızı.
Filmekimi’nin 8 Ekim’de yine Salon İKSV’de yapılacak kapanış konserinin detayları ise çok yakında açıklanacak.
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Biletler 23 Eylül’den itibaren satışta
Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 8 TL. Tüm 21.30 seansları 20 TL ve hafta sonu seansları tam 20 TL, indirimli 14TL.
Filmekimi Edirne tüm seanslar tam 15TL, öğrenci 13 TL,
Filmekimi Eskişehir tüm seanslar tam 11 TL, öğrenci 9 TL,
Filmekimi Ankara tüm seanslar tam 17 TL, öğrenci 14 TL,
Filmekimi Diyarbakır tüm seanslar tam 11 TL, öğrenci 9 TL,
Filmekimi İzmir tüm seanslar tam 17 TL, öğrenci 14 TL,
Filmekimi Bodrum tüm seanslar tam 14TL, öğrenci 12 TL,
Vodafone Red ve FreeZone’lular bu yıl Filmekimi’ne 1 bilet aldıklarında 2. biletleri hediye olacak.
Lale üyeleri bu yıl da biletlerini %25'e varan indirimlerle öncelikli olarak alabilecekler. Lale üyeleri için ön satış günleri; Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için 19 Eylül, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için 20, 21 ve 22 Eylül.
Ayrıntılı bilgi için..
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