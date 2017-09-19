'İlk Öpücük' 20 Ekim’de vizyonda!

Yaşadığı sahil beldesine gelen turistlerle kısa süreli ilişkiler yaşar, bağlanmaktan hep kaçınır.
Ablasının terk ettiği eniştesi ve 5 yeğeninden başka hayatına kimseyi sokmaz.
Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar’a ilk görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir.
Bahar ile yakınlaşmaya çalışan Hakan, Bahar’ın son derece nadir görülen bir rahatsızlığı olduğunu öğrenir.
Bahar geçirdiği bir kaza sonucu, kaza gününden sonra olan hiçbir şeyi hafızasında tutamamaktadır.
Her gün aynı güne –iki yıl önceye – uyanıp oradan devam etmektedir.
Bahar’ın abisi ve babası da onun mutsuz olmasını engellemek için her gün kaza günündeymiş gibi davranmakta, türlü türlü numaralarla Bahar’ı da buna inandırmaktadırlar.
Hakan’ın da olaya dahil olmasıyla birlikte üçü birden Bahar’ı mutlu etmek için her yolu denerler.
Hakan, her sabah bir önceki günü unutan Bahar’ı kendisine her gün yeniden aşık etmek zorunda kalır.
İlk Öpücük, 20 Ekim’de sinemalarda olacak..
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Sadi Celil Cengiz
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder