3.09.2017
İncir Reçeli’nin Yönetmeninden : Bölük
Aytaç Ağırlar’dan Bölük!
Aşk filmleriyle tanınan Ağırlar, yazıp yönettiği yeni filminde, kamerasını askeriyeye çeviriyor.
Adeta bir Türkiye yansıması olan film, yüreklerindeki aşkla birlikte vatan aşkıyla kışlaya koşan bir grup askerin hikayesini anlatıyor.
1 “BÖLÜK” ASKER İÇİN KIŞLA İNŞA ETTİLER
Bölük filmi için neredeyse yeniden bir kışla inşa edildi.
Bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatan film için, 5 yıl önce terkedilmiş bir kışla, haftalarca çalışılarak, tekrar yaşanır hale getirildi.
Kapı kollarından pencere camlarına kadar tüm eksikler 1,5 ay gibi kısa bir süre içinde titizlikle çalışılarak tedarik edildi.
400 dönümlük arazi karış karış yeniden düzenlendi. Restorasyon süresince sanat ekibimize marangozdan demircisine toplamda 51 kişi eşlik etti.
Kışla yapım aşamasında 600 metrekare cam, 20 metreküp kereste ve çeşitli boylarda 15 ton demir kullanıldı.
Elektrik ve tesisat tekrardan kullanılır hale getirilirdi. Arazi zeminine 50 metreküp beton ve 4 tır dolusu mıcır döküldü.
Koğuş, er gazinosu ve yemekhane gibi çekim alanlarında ve dış cephelerde kullanılmak üzere 1500 kilo boya sarfedildi.
Yıllar boyu anlatılan tüm askerlik anılarının adeta resm-i geçit yaptığı filmde, Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süleyman Kabaali ve Avni Yalçın rolleri paylaşıyor.
Bölük, 20 Ekim 2017’de seyirciyle buluşacak.
1 yorum:
İncir Reçeli gibi ses getirecektir. Bekleyelim görelim.
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