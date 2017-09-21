İstanbul Modern Sinema: iyi bir komşu mahallenizde aktif midir?

Program, mahalle fikrinden yola çıkarak aynı mahali paylaşma hallerine bakıyor.
Mahalleli olmak, meydanda buluşmak, aynı sokaklardan yürümek, birinin kapı komşusu olmak, dayanışmak veya direnmek gibi konulara dokunan seçkide Avrupa’nın göçmen dramını bir meydan üzerinden anlatan, Yannis Sakaridis imzalı Amerika Meydanı (Plateia Amerikis, 2016), çağdaş Avrupa sinemasının önde gelen auteur’lerinden Pedro Costa’dan artık olmayan Lizbon mahallesi Fontainhas üzerine yaptığı üçlemenin son filmi Gençler Yürüyor (Juventude Em Marcha, 2006), Hayao Miyazaki’nin Satsuki ve Mei kardeşlerin ormanın büyülü bekçisiyle olan fantastik komşuluklarını anlatan Komşum Totoro (Tonari no Totoro, 1988), TRT’nin 1986 yılında o tarihte bile yok olmaya yüz tutmuş mahalle duygusunu televizyon ekranlarımıza taşıdığı Perihan Abla (1986) dizisinin ilk iki bölümü ve Nobel ödüllü bir yazarın 40 yıl önce terk ettiği mahallesiyle yüzleşmesini izlediğimiz Arjantin filmi Saygın Vatandaş (El Ciudadano Ilustre, 2016) gibi filmler yer alıyor.
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