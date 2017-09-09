"It / O" 15 Eylül'de vizyonda!.

Mama) yönettiği New Line Cinema yapımı korku-gerilim filmi It / O, Stephen King’in, onlarca yıldır okuyucuları dehşete düşüren, son derece popüler, aynı adlı romanına dayanıyor.
Film Maine’in Derry kasabasında yaşayan, kendilerini “Kaybedenler Kulübü” olarak adlandıran, toplumdan dışlanmış yedi gencin hikayesini anlatıyor.
Bu gençlerden her biri o ya da bu nedenle soyutlanmıştır; her biri yerel zorba sürüsünün hedefidir.. ve hepsi içsel korkularının, yalnızca O olarak adlandırabildikleri, antik çağlardan bugüne gelmiş, şekil değiştiren bir yırtıcı tarafından vücut bulmuş hâlini görmüşlerdir.
Derry kasabası, var olduğundan beri, bu varlığın avlanma alanı olmuştur.
Her 27 yılda bir seçtiği avların, yani Derry çocuklarının korkularından beslenmek için kanalizasyondan çıkıp gelir.
Dehşet ve heyecan dolu bir yaz mevsiminde bir araya gelen Kaybedenler, kendi korkularını yenmek ve yağmurlu bir günde —peşinden koştuğu kağıttan kayığı rögardan aşağı düşüp Palyaço Pennywise’ın eline geçen— küçük bir çocukla başlayan yeni bir öldürme döngüsünü durdurmak için birbirlerine kenetlenirler.
Flmin başrolünü hikayenin merkezindeki kötü varlık Pennywise’ı canlandıran Bill Skarsgård (Allegiant, TV dizisi Hemlock Grove) üstlendi.
Ona genç oyunculardan oluşan bir kadro eşlik etti: Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (TV dizisi Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardians of the Galaxy), Chosen Jacobs (yakında gösterime girecek olan Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween), Nicholas Hamilton (Captain Fantastic) ve sinemaya bu filmle adım atan Jackson Robert Scott.
Muschietti, King’in romanına dayanan filmi yönetirken Chase Palmer, Cary Fukunaga ve Gary Dauberman’in senaryosundan yararlandı.
Filmin yapımcılığını Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg ve Barbara Muschietti; yönetici yapımcılığını ise Dave Neustadter, Walter Hamada, Richard Brener, Toby Emmerich, Marty P. Ewing, Doug Davison, Jon Silk ve Niija Kuykendall üstlendi.
Filmin kamera arkası yaratıcı ekibi; görüntü yönetmeni Chung-Hoon Chung (Me and Earl and the Dying Girl, Oldboy), yapım tasarımcısı Claude Paré (Rise of the Planet of the Apes), kurgu ustası Jason Ballantine (Mad Max: Fury Road) ve kostüm tasarımcısı Janie Bryant’tan (TV dizisi Mad Men) oluşuyor.
Filmin müziği Benjamin Wallfisch’in (Annabelle: Creation) imzasını taşıyor.
It / O, 15 Eylül'de IMAX ve Türkçe Dublaj Seçeneğiyle Sinemalarda!.
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