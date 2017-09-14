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14.09.2017
'Jigsaw / Testere: Jigsaw Efsanesi' 27 Ekim’de vizyonda!.
Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer.
Ama bu nasıl olabilirdi?
Jigsaw olarak bilinen John Kramer yıllar önce ölmüştü.
Yönetmen:
Michael Spierig, Peter Spierig
Oyuncular: Laura Vandervoort, Tobin Bell, Callum Keith Rennie
Testere: Jigsaw Efsanesi, 27 Ekim’de sinemalarda..
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