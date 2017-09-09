9.09.2017
"Jupiter's Moon"dan Türkçe fragman!.
Fehér isten / Beyaz tanrı ile Cannes Film Festivali Belli Bir Bakış Bölümü En İyi Film ve Delta ile FIPRESCI ödüllerinin sahibi Kornél Mundruczó'dan etkileyici sinematografisiyle, umut dolu bir göçmen hikayesi.
Aryan ve babası, Suriye’den botla Macaristan’a kaçmıştır.
Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi bir şekilde hayatta kalır.
Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan’ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır.
Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
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