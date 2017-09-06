6.09.2017
'Kaçış Odası' 22 Eylül’de vizyonda!.
Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben, kız arkadaşları Jess ve Angie’yi de ikna ederek çok popüler olan kaçış odası deneyimini yaşamak için Los Angeles’ın en iyi kaçış odalarından birine giderler.
Dört gencin, ipuçlarını bulup bu ürkütücü ve karanlık detaylarla dolu odadan kaçabilmeleri için 55 dakikaları vardır.
Dakikalar ilerledikçe odada yalnız olmadıklarını, duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha bulunduğunu fark ederler.
Dört arkadaşın eğlence için geldikleri kaçış odası bir ölüm odasına dönüşmüştür.
Hayatta kalmanın tek yolu, oyunu oynamaya devam edip yapbozun parçalarını birleştirmektir.
Testere serisi, Cube, Hostel gibi korku filmlerinin izinden giden Kaçış Odası / Escape Room'un başrollerini Skeet Ulrich (Scream, As Good As It Gets), Sean Young (Blade Runner, Bone Tomahawk) ve Christine Donlon (Entourage) paylaşıyor.
Yönetmen: Peter Dukes
Senaryo: Peter Dukes
Oyuncular: Skeet Ulrich, Sean Young, Christine Donlon
Görüntü Yönetmeni: Pierluigi Malavasi
Kurgu: Eric Won
Müzik: D.E. Christensen
Yapımcı: Harel Goldstein, Corbin Timbrook
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 86 dk.
Film, Türkiye’de 22 Eylül’de vizyona girecek.
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