Kemal Özen : Yapay Cehennemler

Sanatçının tuval üzerine çalıştığı yağlı boya ve akrilik resimlerinin, karakalem desenleriyle birlikte daha önceki sergilerinde görmediğimiz heykel ve yerleştirme gibi yeni medyum ve denemeleri ile karşımıza çıktığı sergi, aynı zamanda Sanatorium'un yeni mekanının açılış sergisi de olacak.
Sanatçı sergiyi şöyle ifade ediyor: ''Parodi haline gelen günlük yaşantımızda hüzünlü şarkıların remiksleriyle kulüplerde dans eder psikolojideki gibi tuval, kağıt ya da çalışma alanı üzerine dağılan imgeler eğlence, hüzün, vahşet, sevgi, anılar içeren yüklerin boğazımızda biriken parçalarından sadece bir kaçını temsil edebilir. Bu dünyadan vazgeçiş, yaşamla ölüm arasındaki sınırların etrafında dolanma, yarının içerisinde barındırdığı ama git gide kaybolan umut, beynin refleksif biçimde yaşama tutunma çabası diğer yandan ruhun buna bir başkaldırı olarak ‘ölüm itkisi’ ile iç içe olan günümüz insanını, karanlık bir filtreden geçirerek yüzeye yeniden işliyorum.''
Özen çalışmalarında, uygarlığın yarattığı yapay cehennemleri yüzey üzerinde topluca görünür kılma çabasına girişiyor.
Sanatçı, sergide sunduğu çalışmalarında, tanık olduğu, okuduğu, duyduğu olayları, yaşadığı coğrafyanın sosyal katmanlarında gerçekleşen karanlık olaylarla iç içe geçen trajedileri ve bu dünyayı insanın kendisine yaşaması güç bir yer haline getirmesinin cevaplarını, kullandığı medyumlar aracılığı ile dile getirmeye çalışıyor.
İçselleştiremediğimiz, cehenneme çevirdiğimiz bu dünyada, birey olarak var olmaya çalıştığımız bu cehennemde, kendimizi nasıl koruduğumuza ve konumlandırdığımıza dair cevaplar arıyor ve cevapları sergisinde yer alan çalışmalar aracılığı ile izleyicisiyle paylaşıyor.
“Mutlak mutluluğun hiçbir zaman var olmadığı gezegenimizde, trajikomik hale gelen durumları, normalleştirdiğimiz berbat olaylarla harmanlayarak resim aracılığıyla, bir kez daha kendimize, kendimizi hatırlatmaya çalışıyorum.” Kemal Özen
Kemal Özen
1984, Samsun doğumlu Özen, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D. Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri A.B.D. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde tamamladı.
2010’da GALERIST’te “Soğuk Yemek”, 2013’te SANATORIUM’da “İyi Çocuk Ol Acınla Büyü” adlı solo sergilerinin yanında, 2011’de Depo’da “Ateşin Düştüğü Yer”, 2014’te SANATORIUM’da “Yüce”, 2015’te Blok Art Space’te “Nerdeen Nereye”, Kare Sanat’ta “Kötülüğün Şeffaflığı ya da Ötekine Bakmak”, 2016’da “ArtSümer’de “Bağımsız Çizgi” ve CerModern’de “Genç Güncel Proje” adlı grup sergilerinde yer almıştır.
SANATORIUM’un sanatçısı olarak Contemporary İstanbul ve ArtParis fuarlarına katılmıştır.
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