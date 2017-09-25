Kingsman: The Golden Circle / Kingsman: Altın Çember

Kingsman: Gizli Servis, görevi dünya güvenliğini en üst seviyede tutmak olan üst düzey sağduyuya sahip bağımsız ve uluslararası bir istihbarat ajansı olan Kingsman'i dünyayı tanıtır.
Kingsman: Altın Çember'de kahramanlarımız yeni ve zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar.
Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, Statesman adında ABD’de birleşik casus organizasyonunun keşfine götürür.
Ajanlarının gücünü ve sınırlarını sınayan bu yeni macerada, seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler, bu Eggsy için biraz alışkanlık haline gelen bir şeydir.
Yönetmen: Matthew Vaughn
Senaryo: Jane Goldman & Matthew Vaughn, Mark Millar ve Dave Gibbons’ın “The Secret Service” adlı çizgi romanından yola çıkılarak.
Oyuncular: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Sir Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges
Aksiyon-Macera
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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