13.09.2017
L'amant Double / Tutku Oyunu
Sorunlarının üstesinden gelmek için gittiği psikyatristi Paul’a kısa süre içinde aşık olur.
Aylar sonra birlikte yaşamaya başlayan ikilinin sağlıklı görünen ilişkileri, Chloé’nin, sevgilisinin gerçek kimliğine dair ondan bir şeyler sakladığını keşfetmesiyle gerilimli bir hal alır ve çift arasında bir köşe kapmaca başlar.
Yönetmen: François Ozon
Oyuncular: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset
Ülke: Fransa, Belçika
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Eric Altmayer, Nicolas Altmayer
İthalat: Bir Film
2017 | Dram - Gerilim - Romantik | 107'
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder