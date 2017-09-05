Lola Marsh : Wishing Girl

Tel-Aviv merkezli ikili, pop folk türünde 2016 yılının en büyük çıkışlarından birini yaptıkları albümleri You’re Mine ile fark edildiler.
Sirens ve You’re Mine isimli single parçaları Spotify üzerinde başta ABD’de olmak üzere on milyon dinlenme sayısına ulaştı.
Medya ve dinleyiciler tarafından aynı derecede başarılı bulunan bir Avrupa festival turundan sonra hayranları sabırsızlıkla bir sonraki projelerini bekliyor.
Akılda kalıcı yeni single parçaları Wishing Girl ile Lola Marsh’ın yeni albümü beklentileri aşıyor.
Yael Shoshana Cohen ve Gil Landau çok etkilendikleri Bon Iver, Fleet Foxes, Nick Drake, Sufjan Stevens ve Edith Piaf gibi sanatçılardan öğrendiklerinin üzerine kendi tarzlarını ekleyerek bu sezonun en güzel parçasını bestelediler.
Wishing Girl parçasının Ori Toledano & Gil Landau tarafından hazırlanan remix versiyonu dijital müzik servislerinde müzikseverler ile buluştu.
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