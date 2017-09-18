Oscar and the Wolf : Runaway

Infinity'nin duyurulmasının ardından yeni şarkısı Runaway'i paylaşmaktan mutluluk duyar.
Oscar and The Wolf, ki kendisi Max Columbie olarak da bilinir, albümün çoğunu Brüksel’deki evinde bir yıllık bir öz-keşif sürecinin ardından yarattı ve bu süreci bir turne ve 2015’te yayınlanan ilk albümleri Entity’e dair gelişen yoğun bir beklentiyle taçlandırdı.
Albüm, içeriğiyle Columbie’nin ruhunu keşfe çıkıyor ve bunu yaparken sanatçının filme ve TV’ye olan aşkını yansıtıyor.
Belçikalı tekno sihirbazı One Track Brain tarafından üretilen albümde öne çıkan yeni şarkı temelde şu fikre dayanıyor: "Arzuladığınız her şey sonunuz olabilir mi? İlkin şefkat, ardından kendini adama, bastırılamayan bir arzu ve son olarak önlenemez bir kaosa teslim olma. Çelişkiler hayatı besleyen şeylerdir dolayısıyla karanlık ve aydınlık her zaman birbirine ihtiyaç duyar fakat yine de dengesizlik güvenilmez yoldur.”
Oscar And The Wolf’un yeni albümü Infinity, 29 Eylül’de Play It Again Sam etiketiyle ve Türkiye’de GRGDN Müzik işbirliği ile yayında olacak.
Infinity
01. So Real
02. Exotic
03. Susato
04. Pretty Infiniti
05. Touch Down
06. Queen
07. Honey
08. Runaway
09. Last Night
10. Breathing
11. Chevrolet
12. Fever
indir / dinle: Runaway
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