17.09.2017
'Red Sparrow / Kızıl Serçe' 2 Mart 2018’de vizyonda!.
Dominika, vücudunu bir silah olarak kullanmayı öğrenir; ancak kişiliksizleştirme eğitimi süreci boyunca benlik hissini korumak için mücadele eder.
Haksız bir sistemde kendi gücünü bulması, programın en güçlü varlıklarından biri olarak yükselmesine sebep olur.
İlk hedefi ajansın Rus istihbarat alanına en hassas nüfuzunu sağlayan CIA yetkilisi Nate Nash’dir (Joel Edgerton).
İki genç görevli kariyerlerini, bağlılıklarını ve her iki ülkenin güvenliğini tehdit eden bir aldatmacaya düşerler.
Eski CIA yetkilisi Jason Matthews'ın kitabından yola çıkılarak yapılan filmde Jennifer Lawrence "Red Sparrow" rolüyle "Açlık Oyunları" yönetmeni Francis Lawrence ile tekrar bir araya geliyor.
Filmin senaryosu Justin Haythe’e ait.
Charlotte Rampling, Jeremy Irons ve Mary Louise Parker da filmin oyuncuları arasında.
Yönetmen: Francis Lawrence
Senaryo: Justin Haythe
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling
Red Sparrow / Kızıl Serçe 2 Mart 2018’de sinemalarda..
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