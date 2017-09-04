Geçmişte zengin bir aile olan Yılmaz Ailesi, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalırlar.
Fakat Saadet, bu evde sandıkları gibi yalnız değildir.
Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir.
Ve bu sakinler, evde Saadet dışında kimseyi istememektedirler.
Siccin 4’ün yönetmeni Mestçi, “Serinin 1. ve 2. filminde korkuya dramı, 3. filmde ise korkuya aşkı eklemiştik. Bu sefer ise korkuyu korkuyla çarptık üzerine de dram ekledik.” diyerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu.
2016 yılında sinema seyircisi ile buluşan Siccin 3, vizyona giren 28'i yerli toplam 59 korku filmi arasında; yılın en çok izlenen korku filmi olmuştu.
Serinin dördüncü filminin çekimleri; Kısıklı, Ömerli, Garipçe, Beykoz ve Kemerburgaz'da gerçekleştirilirken senaryo, yönetmen Mestçi’ye ait.
Filmin görüntü yönetmenliğini Erhan Makar üstlenirken, müziklerde ise Raşit Gözdamla imzası bulunuyor.
Siccin 4
Yönetmen: Alper Mestçi
Senaryo: Alper Mestçi
Oyuncular: Mirza Metin, Yasemin Kurttekin, Sebahat Adalar, Yasemen Büyükağaoğlu, Mana Alkoy, Merve Ateş, Muhammed Salih Gönültaş, Kıvılcım Kaya, Aslı Sevi ve Adnan Koç
Görüntü Yönetmeni: Erhan Makar
Müzik: Reşit Gözdamla
Yapımcı: Muhteşem Tözüm
Filmin mmknmrtb notu ::
Büyücülüğün, mevzuyu harekete geçiren işlevselliğini de kullanarak- adına kısaca 'Cinli' diyebileceğimiz korku alt türünü en iyi kotaran, ecnebinin bin yıllık 'Şeytan ya da Kötü Ruh' malzemesini de bize/Müslümanlığa en iyi biçimde uyarlayıp uygulayan yönetmenimiz Alper Mestçi, Musallat serisiyle birlikte yükselttiği Türk Korku Sineması çıtasını Siccin'lerle aşağı indirmeye -maalesef- devam ediyor..
Oysa Siccin 3 -öncekilere nazaran- farklı ve sürprizli senaryosuyla umutlandırmıştı ki gelen bu yeni Siccin, telepatiyle müteharrik olan bir adet 'süper kahraman'ımsı tiple özgün olmaya çalışan; daha çok, görüntü ve ses 'patlama'larına abanırken, türün bilumum motiflerinin -kâbus ve halüsinasyonlara yedirilmiş biçimde- adeta resm-i geçit yaptığı, etkisi zayıf bir korku filmi olmuş..
Bu arada, Alper Mestçi filmlerinin ortak artısı olarak gördüğüm, atmosfer yaratma ve efekt kullanma işçiliklerini yine başarılı bulduğumu; evin kızını her zamanki performans gücüyle canlandıran 'küçük aktris' Merve Ateş'in, 'korku filmlerinin fenomen oyuncusu' olma yolunda ilerlediğini de eklemek isterim..
4 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder