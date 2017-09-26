"Taksim Hold’em" Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde!

Kutuplaşmalara dışarıdan bir bakış sunan Taksim Hold’em, 25 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen festivalde aynı zamanda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Bu yıl 30. yılını kutlayan Tokyo Film Festivali, Asya’nın en önemli film festivallerinden olarak kabul ediliyor.
Bu yıl jürisinde San Sebastian Film Festivali’nin direktörü Jose Luis Rebordinos, Jung-Wan Oh ve Isao Yukisada’nın olduğu Asian Future bölümünde 8 ülkeden 10 film yarışıyor.
Türkiye ve İngiltere’de birçok kısa film, reklam ve müzik videosu çeken yönetmen Michael Önder’in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Taksim Hold’em; 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin Asian Future bölümünde yarışan 10 film arasında yer alacak.
Filmin 27 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacağı ve aynı zamanda dünya prömiyerini de gerçekleştireceği festivale yönetmen Michael Önder, başrol oyuncusu Kenan Ece ve yapımcılar katılacak.
Kutuplaşmış bir toplumda birbirini taraf olmaya zorlayanlara dışarıdan bir gözle bakan film, Taksim’de bir evde düzenlenen bir poker partisi üzerinden insanlığa dair bir panorama sunuyor.
Alper, bir Cumartesi akşamı nişanlısının ısrarlarına rağmen evlerinin yakınındaki protestoya katılmayı reddeder. Lise arkadaşlarıyla haftalık pokerini oynamak istemektedir. Eve gelen arkadaşları ise oyuna başlamaktansa dışarıdaki eylemlere katılıp katılmamak üzerine hararetli bir tartışmaya girişirler. Tam oyun başlarken sokakta arbede çıkar. Alper’in tüm itirazlarına rağmen arkadaşları evin kapısını açıp dışarıdaki insanların eve sığınmasına izin verirler. Alper olaylara karıştırılmak istemediği için bencillikle suçlanır. Yaşananların etkisiyle tartışmalar şiddetlenir. Herkes konuşur ancak kimse diğerini dinlemez. Tüm karakterler için doğrular mutlaktır; ancak bu doğrular birbirinden farklıdır. Peki herkesin doğruları dokunulmazsa diyalog nasıl kurulur?
Michael Önder’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Taksim Hold’em; herkesin kendi inandığı doğrunun tartışılmaz olduğunu düşündüğü bir topluma dair eleştirilerini bazen sert, bazense mizahi bir dille ortaya koyuyor.
İncelikle yazılmış karakterleri ve hikâyesiyle dikkat çeken film; zamandan, belli bir toplumdan ve coğrafyadan bağımsız bir eleştiri sunuyor.
Michael Önder’in ilk uzun metrajlı filmi olan Taksim Hold’em'de Kenan Ece, Damla Sönmez, Emre Yetim, Nezih Cihan Aksoy, Tansu Taşanlar, Ege Kökenli, Irmak Ecem Aydemir ve Berk Hakman rol alıyor.
Jozef Erçevik Amado’nun yapımcı, Tuvan Yalım, Kaan Yazgan, Timur Çambol’un ise ortak yapımcı olduğu Bluff Film yapımı Taksim Hold’em'in görüntü yönetmenliğini Ersin Gök, sanat yönetmenliğini Tolga Coşkuntuna, editörlüğünü Taner Sarf üstleniyor.
Ses tasarımını UmutŞenyol’un, müziklerini Steady Fingers’ın yaptığı filmin jenerik şarkısını ise Berk Hakman besteledi ve seslendirdi.
Taksim Hold’em'in 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali’yle başlayan yolculuğu, yurt içi ve yurt dışında birçok festival ile devam edecek.
Michael Önder
Michael Önder 1977’de İngiltere’de doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Warwick Üniversitesi’nde Film ve TV bölümününde yaptı. Kariyerine BBC’de başlayan Michael Önder, 12 yıl Londra’da film endüstrisinde çalıştı. Kamera asistanlığından ışık şefliğine, görüntü yönetmenliğinden yönetmenliğe çeşitli görevler üstlendi. Türkiye ve İngiltere’de yönetmen olarak birçok kısa film, reklam ve müzik videosu çekti.
2015 yılında Jozef Erçevik Amado, Tuvan Yalım, Kaan Yazgan ve Timur Çambol ile Bluff Film’i kurdu ve ilk uzun metrajı Taksim Hold’em'i çekti.
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