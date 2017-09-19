'Tarla' 22 Eylül'de vizyonda!

Tefecinin üzerindeki baskısından bunalsa da azmi onu yıldırmaz, sonuna kadar mücadele etmek niyetindedir.
Ama her şey onun kontrolünde değildir; sektördeki kriz hesaplarını alt üst eder.
Son çare memleketindeki tarladır.
Önce çekimser kalan baba, annenin telkiniyle ellerindeki yegane tarlayı evlatlarına vermeye karar verirler.
Fakat Tarık beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kalır.
Aile, kardeşi Emre’yi abisine yardım etmesi için İstanbul’a birlikte gitmeleri konusunda israrcı davranırlar.
Tarık dirense de iki kardeş İstanbul yolundadır.
Eylül filminin yönetmeni Cemil Ağacıkoğlu'nun 23. Adana Film Festivali'nde yarışan ve Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olan son filmi Tarla, 22 Eylül'de vizyona girecek.
Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu
Senaryo: Cemil Ağacıkoğlu
Oyuncular: Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Kenan Bal, Hale Akınlı, İlyas Özçakır
Yapımcı: Taha Altaylı, Sezgi Üstün San
Dil: Türkçe
Ülke: Türkiye
Süre: 85 Dakika
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