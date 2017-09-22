Doğu Avrupa’da küçük bir köyde 2. Dünya Savaşından önce yazılmış bir kitap, kıtaları aşıp türlü badireleri atlattıktan sonra ortaya çıkarsa neler olur ve üç kuşağın hayatını nasıl etkiler?
Bu kitabın adı “Aşk Notları” dır.
Vaktiyle Nazi Almanyası’ndan canını kurtarmak için kaçan ve günümüz New York’unda geçmişteki aşkının hayaliyle yaşayan Polonya’lı göçmen Leo ile Brooklyn’de annesinin uzun süren yalnızlığına çare bulmak isteyen ve onun yeniden evlenebilmesi için ideal koca adayı arayışına giren Alma’nın yolları kesişir.
Genç Alma, annesine yeni bir eş ararken, kendisini de sınıf arkadaşı Misha’ya ilgi duyarken bulur ve aşkı keşfeder.
Uzun süredir kayıp olan bir kitabın, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkmasıyla, geçmişe dair gün yüzü gören bir aşk hikayesi, herkesin hayatını derinden etkileyecektir.
The History of Love / Aşk Notları
Yönetmen: Radu Mihaileanu
Senaryo: Radu Mihaileanu, Marcia Romano
Oyuncular: Gemma Arterton, Elliott Gould, Mark Redall, Derek Jacobi
Yapımcılar: Marc-Antoine Robert , Xavier Rigault, Radu Mihaileanu
Müzik: Armand Amar
Süre: 134 dk
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Fransa & Kanada
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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