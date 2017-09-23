'Yol Arkadaşım' 27 Ekim'de vizyonda!

Filmin hem senaristi hem de başrolleri Oğuzhan Koç’la paylaşan İbrahim Büyükak: “Yol filminin bu kadar zor olduğunu yazarken tahmin edememiştim. İnanılmaz bir sıcakta, arabanın içinde bayağı zormuş ama çıkan malzemeleri izliyoruz, değiyor. Hep böyle film yazmak ve yapmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Çok güzel oyuncularımız var, ustalarımız var. Hep beraber inşallah güzel film yaptık. Filmimize inanıyoruz, çok eğlenceli bir film yaptık, çok komik oldu. Ben inanıyorum, seyircimizle beraber çok güleceğimize inanıyorum” dedi.
Filmde bir ilaç mümessilini canlandıran Oğuzhan Koç ise: “Aslında hepimizin hayalleri var, hayaller hayallediğiniz gibi gitmediğinde gerçeklerle karşılaşıyorsunuz, bu film de biraz gerçeklerle karşılaşan bir adamın hikayesini anlatıyor” dedi.
Oğuzhan Koç, "Filmde çok güzel şarkılar var. Daha önce yazılmış fakat benim söyleyeceğim, diğer oyuncuların söyleyeceği şarkılar olacak. Emre Abi (Kınay)’yle de beraber söyleyeceğiz.. Emre Abi, zaten halihazırda hepimizden daha çok sahne yapmış biri, konserlerini de biliyoruz. Çok iyi bir sesi var bence. Şarkı söylemeliydi, inşallah bu film vasıtasıyla biz de herkesle buluşturmuş oluruz” diye de ekledi.
Emre Kınay: "Bence bu senenin en güzel komedi filmi olacak, Gerçekten yılın en komik filmi geliyor. Çok eğleneceğimiz bir komedi, Bekliyoruz herkesi salonlara." derken; Eda Ece: "Çok güzel bir senaryo yazmış İbo (İbrahim Büyükak). Ben de çok eğlenceli ve güzel buldum. Karakter biraz çılgın, hiç bu kadar sivri bir kızı oynamamıştım” dedi.
BKM Film yapımı Yol Arkadaşım, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un mizah dolu yolculuğunu 27 Ekim'de sinemalara taşıyacak!
Yönetmen: Bedran Güzel
Senaryo: İbrahim Büyükak
Oyuncular: İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Emre Kınay, Eda Ece ve Aslı Bekiroğlu
Yapımcı: BKM
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder