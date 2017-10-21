'21. İstanbul Tiyatro Festivali' 13 Kasım'da! (Biletler yarın satışta)

İlk kez 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, 2002 yılından beri iki yılda bir Mayıs ayında düzenleniyordu. Festival bu sene yıllık seyrine geri dönüyor ve iki hafta boyunca ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumları izleyiciler ile buluşturuyor.
21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 6, Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro dans ve performans topluluğunun 55 gösterinin yanı sıra yan etkinlikler programında bulunan okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.
21. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri Duygu Sağıroğlu, Zeynep Oral ve Angelin Preljocaj’ın
21. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri’ne bu yıl tiyatro dünyasının üç önemli ismi layık görüldü. Festivalin ilk Onur Ödülü, yönetmen, senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu’na takdim edildi. Tiyatro ile Galatasaray Lisesi’nin tiyatro kulübünde tanışarak daha öğrenciyken tiyatrolar için dekor tasarımları yapmaya başlayan Duygu Sağıroğlu, Haldun Dormen, Genco Erkal gibi usta tiyatrocularla çalıştı. Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi tiyatro tarihimizde önemli yerlere sahip mekânların dekor tasarımını üstlendi. 1965-1976 yılları arasında sinemaya yönelerek 20’ye yakın film yöneten Sağıroğlu, 1990’lı yıllarda profesyonel çalışmalarını dekor konusunda yoğunlaştırdı ve Derin Bir Soluk Al, Bir Delinin Hatıra Defteri, İnsanlarım, Çöplük gibi hafızalara kazınan oyunlar için yaptığı dekorlarla “en iyi dekor” ödülleri kazandı. 50’li yılların sonundaki ilk çalışmalarından itibaren sahne ve dekor tasarımcılığına yepyeni, çağdaş bir boyut katan Sağıroğlu, 2016’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından “Onursal Profesörlük” unvanına değer görüldü ve gençlerin eğitimi için çalışmaya devam ediyor.
|Duygu Sağıroğlu
|Zeynep Oral
|Angelin Preljocaj
Festival 2 Yakada 18 Farklı Mekâna Yayılacak
21. İstanbul Tiyatro Festivali oyunları ve yan etkinlikleri her iki yakadaki 18 farklı mekanda izleyicileriyle buluşacak. Festival oyunları En Yüksek Katkıda Bulunan Mekan Sponsoru Zorlu PSM (Ana Tiyatro, Drama Tiyatrosu, Studio) başta olmak üzere Moda Sahnesi, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu, Çevre Tiyatrosu, Caddebostan Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), DasDas, Kenter Tiyatrosu, ve MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi Şebnem Selışık Aksan Sahnesi salonlarında izlenebilecek.
Festival programında yer alan ücretsiz yan etkinlikler ise, Tüyap Kitap Fuarı, Moda Sahnesi, Fransız Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Khas, Studio Oyuncuları ve Salon İKSV’de gerçekleştirilecek.
Festivalin Uluslararası Konukları
21. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurtdışından 6 tiyatro ve dans topluluğunu konuk ediyor. Festivalde Antik Yunan tiyatrosunun efsanevi yönetmeni Theodoros Terzopoulos’un kurucusu ve yönetmeni olduğu Attis Tiyatrosu, yedi yıl aradan sonra Bir Daha ile, bu yıl Onur Ödülü’nü alacak kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Fransız koreograf Angelin Preljocaj ise son eseri Fresk ile izleyicilerle buluşacak. Shakespeare’in ölümsüz oyunu III. Richard ise çağdaş tiyatro sahnesinin en heyecan verici isimlerinden Thomas Ostermeier’in yorumuyla sahnelenecek. Festival seyircisinin 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen Hamlet’teki performansıyla hatırlayacağı Lars Eidinger, III. Richard karakteriyle izleyenleri yine büyüleyecek. Festival programında ayrıca İtalyan katılımcı tiyatro topluluğunun hem çocukları hem de büyükleri dünyaya kelebeklerin gözünden bakmaya davet ettiği Kelebekler, Portekizli yönetmen Pedro Penim’in 2017’den başlayarak bir melankoli atlasının kılavuzluğunda zamanda yolculuğa çıkaran performansı Önce ve Lübnan asıllı Kanadalı oyun yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad’ın hem yazıp hem yönettiği hem de oynadığı, Mouawad’ın kişisel arayışına dair duygu yüklü bir oyun olan Yalnız yer alıyor.
|III. Richard
Festivalin Yerli Yapımları
21. İstanbul Tiyatro Festivali programında Türkiye’den 13 yapım yer alıyor. Festivalin ilk oyunu çağdaş tiyatro sahnemizin dikkat çekici yönetmenlerinden Serdar Biliş’in güncel yorumu ile Çehov klasiği Martı, Pürtelaş Tiyatro prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşacak. 21. İstanbul Tiyatro Festivali programında B Planı prodüksiyonu Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği öteki olmak, göçmenlik ve iletişim meseleleri çevresinde kurguladığı oyunu Yuva, Semaver Kumpanya’dan yönetmen Volkan M. Sarıöz’ün rejisiyle Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlanan Akşam Yemeği, Bakırköy Belediye Tiyatroları’ndan Ceren Ercan’ın yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği Seni Seviyorum Türkiye ve Shakespeare ile oyunlar oynamayı seven Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Fırtına da sahneleniyor.
Festival programında ayrıca; İsviçreli oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, usta tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde DasDas Sahne prodüksiyonuyla Uyarca, tiyatromuzun büyük ustası Genco Erkal’ın yönettiği ve çağın en can yakıcı derdine değinen Göçmenleeeer, Galata Perform’un yerli tiyatro yazınına yeni soluklar kazandırdığı Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin bir ürünü olan When In Rome Mesut Arslan’ın şaşırtıcı rejisiyle, işlerinde bedenin olanaklarını araştıran, yeni nesil tiyatronun başarılı isimlerinden yönetmen Mirza Metin’in tasarlayıp yönettiği Şermola Performans yapımı olan Panopticon yer alıyor. Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten; konsepti ve koreografisi kendisine ait olan performansı All About The Heart ile üç farklı operaya konu olmuş üç kadın karakterin öyküsünü bildiğimizin ötesinde bir yorumla sahneye taşırken, çalışmalarını beden, ses ve ritim ilişkisi üzerine yoğunlaştıran çağdaş dans ikilisi Taldans ise, ilk Rus fütürist operası Güneşin Zaptı’nı festival seyircisiyle buluşturuyor. Türkiye edebiyatının insanın karanlık tarafını anlatan derin ve sessiz ustası Nahid Sırrı Örik’in, bugüne dek hiç sahnelenmeyen yapıtı İhanet Ankara Devlet Tiyatroları tarafından Özen Yula yönetiminde sahneleniyor. Zorlu Holding’in düzenlediği Bir Hayal Bir Oyun yarışmasının kazananı dokuz yaşındaki Gökhan Kızıklı’nın sınır tanımayan hayalleri, Serdar Saatman’ın uyarlaması, Gaye Cankaya’nın yönetmenliğini üstlendiği Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yapımı Karton Şehir sahneye taşınıyor.
|Martı
İstanbul Tiyatro Festivali Biletleri
21. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 7 Ekim Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe, 8 Ekim hariç Pazar günleri kapalıdır) temin edilebilecek. 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin biletleri 10- 300 TL arası değişen fiyatlar ile izleyicilerle buluşacak.
Biletix Müşteri Hizmetleri, Biletix akıllı telefon uygulaması ve Biletix web üzerinden temin edilen biletler, etkinlik günü etkinlik mekânında gösterimden iki saat önce teslim alınabilir. Lale Kart sahipleri festival biletlerinde %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilecekler. Siyah ve Beyaz Lale üyeleri biletlerini 2 ve 3 Ekim, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri ise 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde biletlerini öncelikli olarak alabilecekler.
21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Tüm Öğrenci Biletleri 10 TL
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 45. yılında öğrencilerin kültür sanat erişimini artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projelerden bir yenisi de 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde hayata geçecek. Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda festival programındaki tüm öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.
Festivalin detaylı programı için buradan lütfen..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder