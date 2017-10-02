2.10.2017
Adana Film Festivali Jüri Özel Ödülü 'Körfez'in!
Dünya prömiyerini Eylül ayında Venedik Film Festivali'nde yapan film yıllar sonra ailesinin yanına İzmir’e geri dönen 30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim’in (Ulaş Tuna Astepe) hikâyesini şehri yaşanamaz hale getiren bir çevre felaketi üzerinden anlatıyor.
Erden Kıral’ın başkanlık yaptığı, yönetmen Hüseyin Karabey, oyuncu Selma Güneri ve Algı Eke, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, besteci ve yapımcı Murat Hasarı ile sinema yazarı Fırat Yücel’den oluşan 24. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi Körfez’i toplumsal çıkmazlara dair sözünü absürt bir mizah duygusuyla aktarabilen bir film olduğu için Jüri Özel Ödülü’ne layık gördü.
İtalyan basınının zeki, sofistike ve önemli bir politik film sözleriyle övgüde bulunduğu Körfez, Adana'da yaptığı Türkiye prömiyerinin ardından 10 ve 13 Ekim'de 25. Hamburg Film Festivali'nde gösterilecek.
Festivalin Almanya - Avrupa ortak yapımı filmlerin yer aldığı bölümünde gösterilecek film bu kapsamda Avrupa Ortak Yapım Ödülü (Hamburg Producers Award for European Co-productions) için de değerlendirilecek.
Şehri yaşanamaz hale getiren bir çevre felaketi üzerinden güncel politikalara ve sınıflar arası çatışmalara incelikli ve mizahi bir tarzla bakan film, yakında Başka Sinema dağıtımıyla vizyona giriyor.
30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, ailesinin yanına İzmir’e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza, şehirdeki hayatı derinden sarsar. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir’de yeni bir dünyayı keşfe dalar.
Körfez, İstanbul’dan ‘geri dönüş’ün hikâyesini İzmir’in sokaklarında Selim’le beraber anlatıyor. Alsancak’tan Karşıyaka’ya, Göztepe’den Çiğli’ye, Bayraklı’dan Kadifekale’ye kadar İzmir’i sokak sokak arşınlayan filmin ana karakteri Selim’i Karadayı, Analar ve Anneler ve Rüya dizilerinden tanıdığımız Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül, Müfit Kayacan, Cem Zeynel Kılıç, Damla Ardal, Merve Dizdar isimleri yer alıyor.
Körfez, Mimar Sinan ve Sorbonne üniversitelerinde sinema eğitimi alan ve uluslararası festivallerde gösterilen Unutma Beni İstanbul ve Sesime Gel gibi filmlerde yapımcılık yapmış olan Emre Yeksan’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film.
Filmin senaryosunda yönetmen Yeksan’la birlikte, kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke’nin de imzası var. Yeksan'ın, istos film yapımcılığında, geliştirme aşamasındaki yeni projesi YUVA ise Biennale College - Cinema 2017/18 programına seçilen 12 projeden biri oldu.
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