Bir George Clooney filmi : Suburbicon

Ama SUBURBICON’ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır.
Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır.
Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı.
Burası, SUBURBICON.
Başrollerini Matt Damon, Julianne Moore ve Oscar Isaac’in paylaştığı Suburbicon, 8 Aralık’ta sinemalarda.
Ünlü oyuncu George Clooney’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu Joel & Ethan Coen’e ait.
Suburbicon
Yönetmen: George Clooney
Senaryo: Joel & Ethan Coen
Oyuncular: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac
Yapımcılar: George Clooney, Grant Heslov
Görüntü Yönetimi: Robert Elswit
Müzik: Alexandre Desplat
Kurgu: Stephen Mirrione
Süre: 104 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: ABD
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