4.10.2017
SALT Galata Perşembe Sineması: Yurttaş Jane: Kent İçin Mücadele
Herkesin katılımına açık olan gösterimler her Perşembe
saat 19.00’da SALT Galata’daki Oditoryum’da gerçekleştirilecek.
Türkiye'deki ilk gösterimi SALT Galata'da gerçekleştirilecek olan Citizen Jane: Battle for the City [Yurttaş Jane: Kent İçin Mücadele] (2017), aktivist Jane Jacobs'ın, kent plancısı Robert Moses tarafından 1960'larda New York'ta yürütülen kentsel dönüşüm projelerine karşı verdiği başarılı mücadelenin hikâyesini anlatır.
İkili arasındaki çatışmalara odaklı belgesel film, Jacobs'ın kendi yaşadığı semt olan Greenwich Village'dan geçirilmesi planlanan otoban aleyhinde örgütlediği direnişi temel alıyor.
Haklarını aramaktan çekinmeyen yurttaşların yıkıcı imar planlarına nasıl karşı koyabildiğine dair tarihî bir örnek sunan yönetmen Matt Tyrnauer, kent kavramını onun en büyük kahramanlarından birinin bakış açısıyla değerlendiriyor.
Citizen Jane: Battle for the City [Yurttaş Jane: Kent İçin Mücadele] (2017)
Yönetmen: Matt Tyrnauer
92 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı
Perşembe Sineması'na katılım ücretsizdir.
Rezervasyon yapılmamaktadır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder