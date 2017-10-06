Woody Allen'ın son filmi: Wonder Wheel / Dönme Dolap
Dönme Dolap, 1950’lerde Coney Adası’ndaki lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor: Sürekli duygusal dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi, şimdinin garsonu Ginny (Kate Winslet); onun atlı karınca operatörü, kaba saba kocası Humpty (Jim Belushi), babası Humpty ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun evinde gangsterlerden saklanan Carolina (Juno Temple) ve oyun yazarı olmanın hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey (Justin Timberlake).
Woody Allen'ın yazıp yönettiği, sinematografisi Vittorio Storaro’ya ait olan film, 1950’lerin tablo gibi güzellikle dolu Coney Adası'nı fon alan bir tutku, şiddet ve ihanet hikayesi.
Başrollerini Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi ve Juno Temple’ın paylaştığı Wonder Wheel / Dönme Dolap, 22 Aralık’ta sinemalarda.
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