22.10.2017
54. Ulusal Yarışma başladı!
54. Ulusal Yarışma adına açılış konuşmasını yapan Hazar Ergüçlü, festivalin kim tarafından düzenlendiğini açıklayarak sözlerine başladı: “Ulusal Yarışma’nın düzenleyicileri aslında 54 yıldır değişmiyor: tıpkı tüm festivaller gibi bu festivalin sahibi de filmler, jüriler, sinemacılar ve destek veren izleyiciler. Bugün Antalya’dan uzakta, Antalya’yı özleyerek gerçekleştirilen 54. Ulusal Yarışma’yı ise bu salonda toplanan herkes düzenliyor. Siz sinemacılar, eleştirmenler, izleyiciler, basın mensupları; ilk kez düzenlenen 54. Ulusal Yarışma’nın yola çıkmasının tek sebebi, gerçek düzenleyicilerisiniz.”
Ergüçlü, festivalin dayanışma ruhunu ve Antalya’ya dönme arzusunu şu sözlerle ifade etti “Bugün bu dünyada yalnız olmadığımızı, birbirimize sahip çıktığımızı ve ortak taleplerle bir araya geldiğimizi hissettiğimiz, nadir bulunan bir an yaşıyoruz. Sonunu bilmeden çıktığımız bu yol, şimdi bizler için beklenti dolu bir maceraya dönüştü. Yarım asrı aşkındır her yıl heyecanla beklediğimiz bu festival bir anda, fikrimiz sorulmadan elimizden alınmış olabilir fakat şimdi de birbirimize sahibiz. Antalya’yı özlüyoruz, Antalya’nın da bizi özlediğini biliyoruz. Bugün hep birlikte İstanbul’dayız ama bir gün mutlaka döneceğiz o şehre”
Yoğun katılımla gerçekleşen açılış törenine sinemacılar ve sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Açılış filmi Gurbet Kuşları'nın gösterilmesini sağladığı için Gülper Refiğ'e sahnede teşekkür edildi. Refiğ, "Hiçbir emek, hiçbir cevher karanlıkta kalamaz. Sinema bir aşktır, bu aşkınız ebedi kalsın." sözleriyle Ulusal Yarışma etkinliğine desteğini belirtti. Pek çok ünlü ismin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sinemacılar bir kez daha ulusal yarışma kategorisinin iptaline karşı itirazlarını dile getirdi.
54. Ulusal Yarışma’da, üçü belgesel olmak üzere toplam sekiz uzun metrajlı film yarışacak. Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği 54. Ulusal Yarışma'da, Ali Kemal Çınar'ın "Gênco", Ayşe Toprak'ın "Mr. Gay Syria", Emre Erdoğdu'nun "Kar", Emre Yeksan'ın "Körfez", Onur Saylak'ın "Daha", Onur Ünlü'nün "Put Şeylere", Sertan Ünver'in "Blue", Yunus Ozan Korkut'un "Benim Varoş Hikayem" adlı filmleri yer alacak.
Ayrıca Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz’den oluşan Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisi de bir ödül takdim edecek.
1999'dan bu yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, festivalin ulusal yarışma bölümü Antalya'ya dönene kadar, Ulusal Yarışma kapsamında İstanbul’da varlığını sürdürecek. Bu sene Yıldırım Önal Anı Ödülü, sinema ve tiyatroda yarattığı karakterlerle Türkiye seyircisinin gönlüne taht kuran; samimiyeti, sevecenliği ve içtenliği ile kalpleri ısıtan değerli Ayşen Guruda'ya verilecek.
26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde jürinin değerlendirdiği filmler, En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın ve Erkek Oyuncu olmak üzere toplam beş kategoride ödüllendirilecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılardan Sarkis, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öğüt, Güneş Terkol ve Cevdet Erek’e ait eserlerle ödüllendirilecek.
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