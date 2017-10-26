26.10.2017
54. Ulusal Yarışma - Blue
Bu akşam 21.30'da başlayacak kapanış töreniyle ödüller sahiplerini buluyor.
54. Ulusal Yarışma'da 25 Ekim Çarşamba günü Blue gösterildi.
Yeşim Burul'un moderatörlüğünü yaptığı söyleşide yönetmen Sertan Ünver ve yapımcı Suzan Güverte yapım sürecinde nasıl bir arşiv taraması yaptıklarını anlattılar; özellikle Kerim Çaplı’ya ait kayıtlara ve belgelere ulaşmakta yaşadıkları zorluklardan bahsettiler.
54. Ulusal Yarışma film gösterimleri bugün 17.00'de Benim Varoş Hikayem belgeseliyle son buluyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 20-27 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle Beyoğlu Sineması'nda buluşan 54. Ulusal Yarışma programında üçü belgesel toplam sekiz film yer aldı.
Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu'ndan oluşan 54. Ulusal Yarışma jürisi Gênco, Mr. Gay Syria, Kar, Körfez, Daha, Put Şeylere, Blue ve Benim Varoş Hikayem filmlerini değerlendirildi.
26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde jürinin değerlendirdiği filmler, En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın ve Erkek Oyuncu olmak üzere toplam beş kategoride ödüllendirilecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılardan Sarkis, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öğüt, Güneş Terkol ve Cevdet Erek’e ait eserlerle ödüllendirilecek.
1999'dan bu yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, festivalin ulusal yarışma bölümü Antalya'ya dönene kadar, Ulusal Yarışma kapsamında İstanbul’da varlığını sürdürecek. Bu sene Yıldırım Önal Anı Ödülü, sinema ve tiyatroda yarattığı karakterlerle Türkiye seyircisinin gönlüne taht kuran; samimiyeti, sevecenliği ve içtenliği ile kalpleri ısıtan değerli Ayşen Guruda'ya verilecek.
Ayrıca Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz’den oluşan Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisi de gecede bir ödül takdim edecek.
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