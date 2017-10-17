17.10.2017
54. Ulusal Yarışma filmleri açıklandı!
54. Ulusal Yarışma filmleri belli oldu!
Jüri üyeleri Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu'ndan oluşan 54. Ulusal Yarışma'da, Ali Kemal Çınar'ın Genco, Ayşe Toprak'ın Mr. Gay Syria, Emre Erdoğdu'nun Kar, Emre Yeksan'ın Körfez, Onur Saylak'ın Daha, Onur Ünlü'nün Put Şeylere, Sertan Ünver'in Blue, Yunus Ozan Korkut'un Benim Varoş Hikayem adlı filmleri yer alacak.
54. Ulusal Yarışma, 20 Ekim günü, 1964’te düzenlenen 1. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görülen Halit Refiğ imzalı Gurbet Kuşları ile açılışını yapacak. Ödül töreni gecesine kadar Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek gösterimlerle, 54. Ulusal Yarışma'da yarışacak sekiz film izleyiciyle buluşacak.
26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde jürinin değerlendirdiği filmler, En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın ve Erkek Oyuncu olmak üzere toplam beş kategoride ödüllendirilecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılardan Sarkis, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öğüt, Güneş Terkol ve Cevdet Erek’e ait eserlerle ödüllendirilecek.
1999'dan bu yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, festivalin ulusal yarışma bölümü Antalya'ya dönene kadar, Ulusal Yarışma kapsamında İstanbul’da varlığını sürdürecek. Bu sene Yıldırım Önal Anı Ödülü, sinema ve tiyatroda yarattığı karakterlerle Türkiye seyircisinin gönlüne taht kuran; samimiyeti, sevecenliği ve içtenliği ile kalpleri ısıtan değerli Ayşen Guruda'ya verilecek.
Ayrıca Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz’den oluşan Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisi de bir ödül takdim edecek.
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