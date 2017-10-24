24.10.2017
54. Ulusal Yarışma - Kar
Başrollerini Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil İbrahim Babür ve Doğaç Yıldız’ın paylaştığı Kar da Ulusal Yarışma'da gösterilen diğer filmler gibi izleyicinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.
Film ekibinin katıldığı Beyoğlu Sineması'ndaki gösterimin ardından Melis Behlil moderatörlüğünde söyleşi yapıldı.
Gösterim öncesinde gerçekleşen söyleşide Erdoğru, Antalya'da geçen filmin Antalya Film Fonu desteğiyle çekildiğini; Türkiye prömiyerini Antalya Film Festivali'nde yapmayı umduklarını ancak ulusal yarışmanın iptaliyle bu imkanı yitirdiklerini açıkladı.
Filmin başlangıcında görülen Antalya Film Festivali logosu, izleyiciler tarafından kahkahalarla karşılandı.
Kar'ın ana karakteri Müzeyyen, toplumsal ahlak çizgisinin altında yaşayan genç bir kadındır. Kavgaya, uyuşturucuya bezenmiş hayatını kendine benzeyen arkadaşlarıyla paylaşıyordur. Kardeşi Ali onun varlığını yeni öğrenmiş, onunla tanışmaya Bolu’dan kendi burjuva, başarılı eğitim hayatını yarıda bırakıp Antalya’ya gelmiştir. Meşru çocuk Ali sınanmadığı günahlarla, gayr-i meşru çocuk Müzeyyen ise Ali’nin getirdiği umutla imtihan olacaktır.
54. Ulusal Yarışma 24 Ekim Salı günü 17.00'da Ali Kemal Çınar'ın Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanan Gênco filmiyle devam edecek.
Gênco'nun ardından 21.30'da Emre Yeksan'ın Adana Film Festivali'nden Jüri Özel ödülüyle dönen Körfez filmi Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek.
Her iki film gösteriminin ardından yönetmen ve film ekibiyle söyleşi yapılacak.
25 Ekim Çarşamba 17.00'de Blue 26 Ekim Perşembe 17.00'de ise Benim Varoş Hikayem film ekiplerinin katılmıyla izlenebilir.
Gösterimlere katılmak için info@ulusalyarisma.com adresine yazarak rezervasyon yaptırılabilir.
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