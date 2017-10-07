24.10.2017
7 Kocalı Hürmüz müzikali başlıyor!
Usta oyuncu Müjdat Gezen’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği müzikal, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra Barış Dinçel imzalı görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla seyircilerini bekliyor.
Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen “7 Kocalı Hürmüz” oyunu aynı zamanda sinemaya da uyarlandı.
Farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan müzikal, iddialı bir kadroyla ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor.
Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu’nun ünlü bestesi “Yalnız Kullar (Tanrım)” parçasının yanı sıra Sadık Şendil’in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.
Kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan’ın, koreografisini Pınar Ataer’in üstlendiği, müziklerini Emirhan Cengiz hazırladığı müzikalin sahne fotoğrafları Ayşegül Dinçkök’ün, afiş fotoğrafları ise Mehmet Turgut’un imzasını taşıyor.
Prömiyeri 28 Ekim 2017, Cumartesi akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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