Aamir Khan’ın yeni filmi: Süperstar

Insu adlı genç kızın tek hayali şarkılarıyla güzel sesini tüm dünyaya duyurmaktır.
Her ne kadar annesi, onun hayallerine destek olmak için elinden geleni yapsa da babası otoriter tavrıyla ona engel olmaktadır.
Babasının sert çıkışları Insu’yu asla yıldırmaz ve çözümü hiç umulmadık birisinde bulur: Ünlü şarkıcı ve yapımcı Shakti Kumar (Aamir Khan).
Skandal hayatı ve olaylarıyla tanınan Kumar’ın, kendisinden de beklenmedik bir şekilde yardım elini uzatması, Insu’nun hayatının tamamen değişmesine neden olacaktır.
Aamir Khan, FILMARTI aracılığıyla 4 Ekim’de ilk defa Türkiye’ye gelerek, uzun yıllardır kendisiyle tanışmayı bekleyen hayranlarıyla buluştu.
Ünlü oyuncu, İstanbul ve Ankara’da, 20 Ekim’den itibaren sinemalarda olacak yeni filmini tanıttı.
Aamir Khan’ın dünya çapında gişe rekorları kıran filmi DANGAL, 18 Ağustos’ta gösterime girdikten sonra ülkemizde de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.
DANGAL'ı izleyen Türk hayranlarından aldığı sevgi mesajlarının ardından Aamir Khan, yeni filmi SÜPERSTAR’ın Hindistan ile aynı tarihte ülkemizde gösterime gireceğini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.
DANGAL filminde Hindistan’a ilk kez Altın madalya kazandıran iki güreşçi kızın babasını canlandıran Aamir Khan, yapımcılığını da üstlendiği SÜPERSTAR ile bir kez daha kız çocuklarına verdiği önemi ve değeri gösteriyor.
Filmin tanıtımı için Türkiye’de hayranlarıyla bir araya gelen Aamir Khan,“SÜPERSTAR aslında DANGAL’dan çok daha önemli ve büyük bir film. Benzer mesajlar verseler de DANGAL, ebeveynlere hitap ediyordu. SÜPERSTAR ise gençlere, hayalleri olan herkese hitap eden bir film. Hepimizin hayalleri vardır. O yüzden SÜPERSTAR, hayalleri olan herkesin filmi” açıklamasında bulundu.
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