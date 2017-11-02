2.11.2017
"Beginner" 17 Kasım’da vizyonda!
Faruk’un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan ders gibi İngilizce öğrenmeye çalışır. Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizceye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar.
İngilizce öğrenmek için yoğun geçen altı ayın sonunda artık çat pat konuşur derdini anlatır hale gelmiştir. Başta köhne ve bakımsız olan evi ise çiçek gibi yeni olmuştur.
Burçak Üzen’in ilk uzun metrajlı filmi Beginner, 17 Kasım’da Mars CGV Art dağıtımıyla vizyona giriyor.
Güven Kıraç, Birsen Dürülü, Ali Uyandıran, Bülent Çolak gibi oyuncuların rol aldığı film, 60 yaşlarında taksi şoförlüğü yapan Faruk’un İngilizce öğrenme sürecini anlatıyor.
Bu zorlu süreçte Faruk’un karşısına çıkan insanlar, olaylar ve yeni bir dilin kültürel kazanımlarıyla yaşanan değişimleri anlatılıyor.
Bu yıl 17-26 Kasım’da beşincisi düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yarışma filmi olan Beginner, Faruk’un hayatına etki edecek bir olayın beklentisiyle seyirciyi meraklandıracak bir çalışma. Güven Kıraç ve Birsen Dürülü’nün bu yolda birbirlerine destek veren oyunculukları da görülmeye değer.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Cengiz Okuyucu, Cenk Doğar, Saim karakale, Bülent Ergün, Serdal Genç, Kıvanç Kılıç, Gökçe Mökükçü, Ümit Odacı, Defne Molla, Paul Dawyer rol alırken, Muhammed Uzuner, Goncagül Sunar, Ufuk Bayraktar ve Ezel Akay da konuk oyuncu olarak katkı sunuyor.
Yazan / Yöneten: Burçak Üzen
Yapımcı: Burçak Üzen – Eren Sunay
DP: Osman Swiertsen
Kurgu: Deniz Solaker
Art Director: Atilla Çelik
Müzik: Eren Sunay – Eser Taşkıran
Süre: 90 dakika
Tür: Uzun Metraj – Drama
Yapım: 2016
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder