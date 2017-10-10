Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Filmleri!

Jüri başkanlığını usta yönetmen Derviş Zaim’in yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film 100.000 TL değerindeki büyük ödül için yarışırken; festivalin kısa filmleri de 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için jüri önüne çıkacak.
9 film Büyük Ödül için yarışıyor
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; Andaç Haznedaroğlu’nun “Misafir”, Ayhan Salar ve Erkan Tahhuşoğlu’nun “Eşik”, Burçak Açık Üzen’in “Beginner”, Bülent Öztürk’ün “Mavi Sessizlik”, Fikret Reyhan’ın “Sarı Sıcak”, Orhan Eskiköy’ün “Taş”, Özgür Sevimli’nin “Murtaza”, Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey” ve Selman Kılıçaslan’ın “Bütün Saadetler Mümkündür” adlı filmi 100.000 TL değerindeki En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için yarışacak.
|İşe Yarar Bir Şey
Kısacılara Ahmet Uluçay anısına ödül
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin kısa film yarışmasında ise kurmaca dalında 10, belgesel dalında ise 8 film yarışacak.
Kurmaca dalında bir film 10.000 TL değerindeki En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü’nü, belgesel dalında bir film de yine 10.000 TL değerindeki En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü’nü kazanacak.
Ayrıca festivalde yarışan kısa filmlerden birine de 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü verilecek.
|Murtaza
Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda Ahmet Serdar Karaca’nın “Frekans”, Alkım Özmen’in “Bir İş Görüşmesi Hikayesi”, Ayris Alptekin’in “Kot Farkı”, Balım Tanrıöver’in “Kamyon”, Çağhan Özdemir’in “Mutluluk”, Hasan Ali Kılıçgün’ün “3,5 Lira”, Derin Biricik’in “Mümkün Hayatların En Güzeli”, Okan Akgün’ün “Bir Tabut İnsan”, Onur Yağız’ın “Toprak” ve Sinan Kesova’nın “Hinterlant” adlı filmleri yarışırken; Ulusal Kısa Belgesel Yarışması’nda ise, Abdurrahman Demir’in “Kırmızı”, Ege Zaimağaoğlu’nun “Gönüllü Yürekler”, Hasan Ete’nin “Meftun”, Haydar Demirtaş’ın “Ülkemden Uzakta”, Mehmet Can Mıcık’ın “Menderes Kıyısında”, Orhan Dede’nin “Misafir”, Volkan Budak’ın “Yaban” ve Yavuz Üçer’in “Hekim” adlı kısaları jüri karşısına çıkacak.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
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