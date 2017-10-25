'Doğu Expresinde Cinayet' Sirkeci Garı’nda gösterilecek!

Bu kapsamdaki ilk galada Agatha Christie’nin ünlü romanı Murder on the Orient Express / Doğu Ekspresinde Cinayet’in göz alıcı sinema uyarlaması, Türkiye prömiyerini 7 Kasım Salı akşamı 21.00’de, Doğu Ekspresi yolculuğunun başlangıç durağı Sirkeci Garı’nda yapıyor.
Filmde Agatha Christie’nin Belçikalı dedektifi Hercule Poirot, İstanbul’dan Paris’e doğru yol alan lüks trende işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor.
Cevval dedektif Poirot, karlar arasında mahsur kalan trende bulunan on üç yabancıyı cinayetin zanlısı olarak kabul ediyor ve zamana karşı yarışarak ipuçlarını toplayıp katilin izini sürüyor.
Hercule Poirot’yu, filmin yönetmeni de olan Kenneth Branagh canlandırırken, cinayete kurban giden Mr. Ratchett rolünde Johnny Depp, Mrs. Hubbard rolünde Michelle Pfeiffer, Pilar Estravados rolünde Penélope Cruz, Prenses Dragomiroff rolünde Judi Dench, Masterman rolünde Derek Jacobi, M. Bouc rolünde Tom Bateman, Kont Andrenyi rolünde, “Dansçı” belgeseli festivalde de gösterilen Sergei Polunin, Gerhard Hardman rolünde Willem Dafoe, Hildegarde Schmidt rolündeyse Olivia Colman yer alıyor.
Ridley Scott’ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryo yazarı Michael Green, “Logan” ve “Blade Runner 2049”un da senaryolarını yazdı; Green, “American Gods” dizisinin yaratıcısı, yürütücü yapımcısı ve senaristi, “Heroes” dizisinin de yapımcısı ve senaristi.
Yönetmen ve oyuncu Kenneth Branagh’ı özellikle Shakespeare’in beyazperde uyarlamalarıyla tanıyoruz: “Hamlet”, “Kuru Gürültü”, “Love’s Labour Lost”, “Beğendiğiniz Gibi”. Yönettiği filmlerin çoğunda başrolü de üstlenen Branagh, en son “Dunkirk”te de rol aldı.
ABD’de gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda gösterilecek olan Doğu Ekspresinde Cinayet Türkiye’de 10 Kasım günü vizyona girecek.
Biletler 27 Ekim’de satışa çıkıyor
İKSV Galaları’nın son filmi Doğu Ekspresinde Cinayet’in biletleri 27 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV ana gişeden satışa sunuluyor. Lale Kart üyeleri için ön satış 26 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da başlıyor. Sirkeci Garı’nda gerçekleştirilecek bu çok özel etkinliğin biletleri 40,00TL’den satışa sunuluyor.
1 yorum:
Bildiğim kadarıyla Agatha Christie bu kitabı İstanbul'da Pera Palas otelinde yazmış. Öyle olduğu düşünüldüğünde İstanbul'daki prömiyeri bence çok anlamlı.
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