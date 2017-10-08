Ediz Hafızoğlu’nun yeni albümü: 13

Üç yıl önce yayınladığı ilk solo albümü Nazdrave'ın devamı niteliğinde olan albümde Hafızoğlu’ya sesleriyle eşlik eden Birsen Tezer, Ece Ünsal, Elif Çağlar Muslu, Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat da albümün lansman konseri için 12 Ekim’de Zorlu PSM - Studio’da bir araya geliyorlar.
Stüdyo ve konser müzisyeni olarak, cazdan rock’n roll'a, metalden deneysel müzik ve Balkan müziğine, birbirinden farklı tarzlarda çalışan birçok müzisyene eşlik eden; yerli caz sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu’nun ikinci stüdyo albümü 13, 13 Ekim’de Kabak & Lin etiketiyle yayınlanıyor.
Yeni Hafızoğlu albümü, 13 rakamının gücünü ve değişimi temsil ediyor ve dinleyenleri karanlıktan aydınlığa, iç karmaşasından düzene doğru akan hislerle dolu bir yolculuğa davet ediyor.
13 parçadan oluşan 13’ü, “İnsanların hayatlarında bir anda nelerin değişebileceğini, bu değişime açık olmaları gerektiğini vurgulamakla birlikte; hayatın aslında sadece şu an'dan ibaret olduğunu hatırlatan ve bizi bu an'da tutmaya çalışan bir albüm” sözleriyle tanımlayan Ediz Hafızoğlu, bunun aynı zamanda bir köprü albümü olduğunu, geçmişle şu an'ı birbirine bağlayan duyguları içinde barındırdığını da söylüyor.
Saksafonlarda Engin Recepoğulları, Serhan Erkol ve Korhan Futacı; trompette Barış Doğukan Yazıcı; gitarlarda Cem Tuncer ve Cenk Erdoğan; tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut; basgitarda Orhan Deniz ve Caner Üstündağ; bağlamada Engin Arslan’ın imzasını taşıyan 13’ün lansman konseri ise 12 Ekim’de Zorlu Center PSM - Studio’da olacak.
13 Ekim’den itibaren “13”ü dinlemek, indirmek ve satın almak için:
spotify/edizhafizoglu
itunes/ediz-hafızoğlu
13 - Konser Takvimi
Albüm Lansmanı: 12 Ekim 2017 Perşembe - Zorlu Center PSM - Studio
19 Ekim 2017, Perşembe - Nazdrave feat. Jülide Özçelik ve Elif Çağlar Muslu - İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
22 Kasım 2017, Çarşamba - Nazdrave feat. Ülkü Aybala Sunat - June Pub / Ankara
23 Kasım 2017, Perşembe - Nazdrave feat. Ülkü Aybala Sunat - Hiç Hane / Konya
24 Kasım 2017, Cuma - Nazdrave feat. Ülkü Aybala Sunat - Peyote Eskişehir
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