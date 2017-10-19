!f İstanbul 2018 için başvurular başladı!

Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular için son gün 1 Aralık Cuma!
Türkiye’nin keş!f yönetmeni kim olacak?
Türkiye’den başvuracak kurmaca uzun filmler arasından bir film, Keş!f Uluslararası Yarışma’da jüri önüne çıkacak. !f İstanbul’un 11 yıl önce başlattığı ve dünyadan ve Türkiye’den genç yetenekleri keşfettiği yarışmasına ilk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenler katılabiliyor. Uluslararası jürinin “sinemada cesur hikâye anlatımı ve biçimsel arayış” kriterlerini gözeterek değerlendirdiği filmlerden birinin yönetmeni festivalin sonunda “yılın en ilham verici yönetmeni” seçilecek ve 10.000 Amerikan Doları değerindeki !f Keş!f Ödülü’nün sahibi olacak.
Belgesellerin gözdesi: Aşk & Başka Bir Dünya
!f İstanbul’un bir diğer yarışması Aşk & Başka Bir Dünya’da ise yılın en dikkat çekici belgeselleri yarışacak ve jüri “yılın en yaratıcı müdahalesi”ni seçecek. Bugüne dek Bejan Matur, Pınar Selek, Şener Özmen ve Ece Temelkuran gibi yazar, düşünür ve sanatçıların jüri üyesi olduğu yarışmada Türkiye’den bir film seçilecek ve filmler 10.000 Amerikan Doları değerindeki Aşk&Başka Bir Dünya Ödülü için yarışacak.
|!f İstanbul Ödülleri
Kısaları !fçiler öneriyor
!f İstanbul’un vazgeçilmez bölümü “Türkiye’den Kısalar”da ise yönetmen ve yapımcıların yanı sıra kısa film izleyicilerinin önerileriyle hazırlanıyor. “Türkiye’den Kısalar”a yapılacak öneriler için tür, konu, teknik ve süre gibi kısıtlamalar aranmıyor; Türkiyeli yönetmenlerin hareketli görüntüyle ürettikleri 2017 yapımı ‘her şey’ öneri olarak sunulabiliyor. Bu öneriler arasından !f İstanbul’un tematik seçkiler halinde derleyerek programlayacağı “Türkiye’den Kısalar” seçkileri İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli festival sinemaları ve mekanlarında ücretsiz olarak !f izleyicilerine sunulacak ve 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılacak gösterimlerde izleyicinin seçeceği bir kısanın yönetmeni uluslararası bir festivale izleyici olarak katılmaya hak kazanacak.
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’ne katılmak isteyen Türkiye yapımı filmler için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017.
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Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com
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