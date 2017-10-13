'Geostorm / Uzaydan Gelen Fırtına' 20 Ekim'de vizyonda!

Fakat şimdi yolunda gitmeyen bir şey vardır: Yeryüzünü korumak için inşa edilmiş sistem ona saldırmaktadır.
Üstelik, uzaydan gelen ve tüm dünyayı etkileyen bir fırtına her şeyi ve beraberinde herkesi yok etmeden önce gerçek tehdidi bulmak için zamana karşı bir yarış söz konusudur.
Dean Devlin (“Independence Day”in yazarı ve yapımcısı) gerilim filmi Uzaydan Gelen Fırtına ile sinema yönetmenliğine adım atıyor.
Filmin başrollerini Gerard Butler (“Olympus Has Fallen”, “300”), Jim Sturgess (“Cloud Atlas”), Abbie Cornish (“Limitless”), Alexandra Maria Lara (“Rush”), Daniel Wu (“The Man with the Iron Fists”, “Warcraft: The Beginning”), Eugenio Derbez (“How to Be a Latin Lover”) ile Oscar adayları Ed Harris (“The Hours”, “Apollo 13”) ve Andy Garcia (“The Godfather: Part III”) paylaşıyorlar.
Butler’ın canlandırdığı bilim insanı Jake Lawson, kardeşi Max’le birlikte (Jim Sturgess) uydu programındaki aksaklığı gidermekle görevlidir.
Filmin diğer başrol oyuncularının canlandırdıkları karakterler şöyle sıralanabilir: Gizli Servis ajanı Sarah Wilson rolünde Abbie Cornish; uzay istasyonunu yöneten UUİ astronotu Ute Fassbinder rolünde A. Maria Lara; uydu programının Hong Kong’daki amiri Cheng Long rolünde Daniel Wu; uzay istasyonu mürettebat üyesi Al Hernandez rolünde Eugenio Derbez; ABD başkanı Andrew Palma rolünde Andy Garcia; ve ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom rolünde Ed Harris.
Filmde, ayrıca, Zazie Beetz (yakında gösterime girecek olan “Deadpool 2”, TV yapımı “Atlanta”), Adepero Oduye (“The Big Short”, “12 Years a Slave”), Amr Waked (“Lucy”, “Syriana”) ve Robert Sheehan de (“The Mortal Instruments: City of Bones”, “Season of the Witch”) yer alıyorlar.
Dean Devlin ve Paul Guyot’un yazdığı filmin yapımcılığını Skydance’den David Ellison, Devlin ve yine Skydance’den Dana Goldberg; yönetici yapımcılığını ise Herbert W. Gains, Electric Entertainment’tan Marc Roskin ve Skydance’den Don Granger gerçekleştirdiler.
Electric Entertainment’tan Rachel Olschan ve Cliff Lanning ise filmde ortak yapımcı olarak görev aldılar.
“Uzaydan Gelen Fırtına”nın kamera arkası yaratıcı ekibi; görüntü yönetiminde Roberto Schaefer (“Finding Neverland”, “Quantum of Solace”), yapım tasarımında Kirk M. Petruccelli (“White House Down”); kurguda Ron Rosen (“Godzilla”), Oscar adayı Chris Lebenzon (“Crimson Tide”, “Top Gun”) ve Oscar adayı John Refoua (“Avatar”), kostüm tasarımında ise Susan Matheson’dan (“The Big Short”, “Safehouse”) oluşuyor.
Filmin görüntü efektleri amirliğini Jeffrey A. Okun (“Clash of the Titans”, “The Day the Earth Stood Still”) müziğini ise Lorne Balfe (“The LEGO® Batman Movie”) yaptı.
Geostorm / Uzaydan Gelen Fırtına, 20 Ekim'de 3D, IMAX 3D ve Türkçe Dublaj Seçenekleriyle Sinemalarda!
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