Bankayı soyarlar fakat Nick yakalanır ve koşulların çok zorlu olduğu bir hapishaneye düşer.
Kardeşini kurtarmak için her yolu denemeye kararlı olan Connie, arkadaşı Corey’nin yardımına başvurur.
Kefaret parasını bulmak için gittikleri tefecide işler daha da karışır.
Connie kendisini bitmek bilmeyen bir gecede, kardeşini hapishaneden kaçırmaya çalıştığı, zamana karşı bir kovalamacanın ortasında bulur.
Hollywood’un yeni nesil iki dehası Safdie Biraderler’in yönettiği filmde Robert Pattinson’a Oscar adaylığı sahibi iki yıldız oyuncu Jennifer Jason Leigh ve Barkhad Abdi eşlik ediyor.
Robert Pattinson’ın sayısız kaynak tarafından “kariyerinin zirve noktası” olarak nitelenen performansıyla bu yıl Cannes Film Festivali’nde övgülere boğulan Good Time / Soygun, New York sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese bir suç ve gerilim fırtınası."
Filmin mmknmrtb notu ::
Mevzubahis bir kardeş de olsa- günümüz toplumunda baş tacı edilen bencilliğin, çıkarcılığın tam tersi yönünde adeta 'bilinçsizce' yürüyen 'diğerkam' bir adamın, her şey tamamen kötüye giderken bile gözünü kırpmadan giriştiği fedakârlıkların, nefes nefese tasviri..
Amerikan rüyasınının kâbus versiyonunda yaşarken 'yırtmak' isteyenlere dair, özgünlüğü taptaze, içeriği iç acıtıcı bir öyküyü beyaz perdeye taşıyan Good Time, yaratıcılığı üst düzey bir yönetmen üslubuna paralel bir biçimde, tüm oyunculardan alınan güçlü performanslar, mevzuya ayrı bir can ve heyecan pompalayan sinematografi ve olağanüstü 'işlevsel' müzik çalışmasıyla, adeta 'fantastik'leşen bir suç draması.. veyahut rengarenk bir kara film..
Oyunculuk performansı demişken; kariyerinin en başından itibaren oyunculuğunu beğenen -sanırım- dünyadaki biricik kişi olarak, Robert Pattinson'ın bu yeni mesleki zirvesine tanık olduğumda, hayırlı evladının yeni bir başarısıyla, yeniden gururlanan bir baba gibi hissettiğimi söylersem eğer, hafiften abarttığımı da kabul edebilirim..
8 /10
Good Time / Soygun
Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie
Oyuncular: Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Benny Safdie, Barkhad Abdi
Yapımcı: Paris Kasidokostas Latsis, Terry Dougas, Oscar Boyson
Senaryo: Ronald Bronstein, Josh Safdie
Görüntü Yönetmeni: Sean Price Williams
Kurgu: Ronald Bronstein, Benny Safdie
Müzik: Daniel Lopatin
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 101 dk.
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