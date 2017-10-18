Fransa’nın kuzeyindeki Calais’de görünüşte oldukça rahat ve zengin bir şekilde yaşayan Laurent ailesinin hayatı, beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve’in gelmesi ile rayından çıkar.
Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.
Haneke, kendisinden ödün vermeden günümüz dünyasına ve insan ilişkilerine yine en sert eleştirileri getiriyor."
Filmin mmknmrtb notu ::
Büyük sevi adamı Aşık Serteli hazretlerinin bir yazısında buyurduğu gibi, "Gerçeğin yahut varoluşun -asıl yüzünü oluşturan- o rahatsız edici karanlığının pesimist ressamı Michael Haneke" usta, çarpıcı etkisi -nispeten ve hafiften- seyreltik de olsa, tüm yönleriyle insanı, aileyi ve toplumu irdelemeye -sinemasal tüm unsurlara olan ezeli hakimiyetiyle birlikte- devam ediyor..
Yaşlanarak -korkunç bir karanlığa doğru- ilerleyen demansın pençesinde karamsarlaşan ihtiyarları; insan doğasına tersliğiyle, toplumun en suni dayatmalarının başında gelen evlilik kurumunun kurumuna bulanarak debelenen çiftleri; parçalanan aileyle birlikte ortada kalan ya da savrulan çocukları; özellikle annelerin -ne kadar büyürlerse büyüsünler- çocuklarının hayatlarından çıkmayı asla düşünmeyerek, onları kendi istekleri doğrultusunda zorlamaları ve sevgileriyle boğmalarını falan özellikle büyüteç altına alan Happy End, tüm bu 'kadim gerçekler' her zamanki gibi yaşanırken, telefonlarımıza yapışık vaziyetteki yaşantımıza; kentsel dönüşerek betonlaştığımıza ve Avrupa'nın rahatsızlık kaynağı göçmenler sorunsalına değinmeden de edemiyor..
Happy End / Mutlu Son
Yönetmen: Michael Haneke
Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz
Yapım: Margaret Ménégoz
Ülke: Fransa, Avusturya, Almanya
7 /10
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